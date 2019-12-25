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(Parasomnia) hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir? neden olur, ne kadar sürer?

Özellikle çocuklarda görülen hastalığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yaş arttıkça görülme sıklığı azalsa da daha çok yorgunluk ve stres gibi sebeplerden dolayı ortaya çıkıyor. Diğer bir adıyla "" olan gece terörü hastalığı bir tür uyku bozukluğu olarak görülmektedir. Atak şeklinde ortaya çıkan ve yaklaşık 30-40 dakika süren gece terörü hastalığı neden olur, belirtileri nelerdir? Gece terörü hastalığının sebep olduğu ataklar karşısında nasıl davranmak gerekir? İşte daha çok çocuklarda görülen "parasomnias" yani gece terörü hastalığına dair her şey haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 25.12.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 09:18
Gece terörü (Parasomnia) hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir? Gece terörü hastalığı neden olur, ne kadar sürer?

GECE TERÖRÜ HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Genelde stresli ve aşırı yorgunluğun yaşandığı dönemlerde yaşanıyor hastalığı. Çocuklarda görülen gece terörü hastalığında gözler açık olabilir. Çığlıkla başlayan uyku teröründe hasta konuşabilir, hatta uyanıkmış gibi görülebilir. Aslında derin bir uykudadır.

GECE TERÖRÜ ATAĞI GEÇİREN ÇOCUK NASIL DAVRANIR?

Derin uyku sırasında ortaya çıkan gece terörü uyku başladıktan 2-3 saat sonra görülür. Hasta, uykudan korkuyla uyanıp boş gözlerle etrafa bakarak bağırmaya ya da çığlık atmaya başlar. Beraberinde genellikle çarpıntı, hızlı soluma, ciltte kızarıklık, terleme, kas kasılmaları da olur. Olay sırasında hasta uykudayken, dış uyaranlara yanıt vermeksizin yatakta oturur, uyandırılırsa dalgın ve kendinde olmayan bir tavır sergiler. Yatağı genellikle terk etmez, ancak özellikle engellenmeye çalışılırsa anlamsız davranışlar sergileyebilir.

Sıklıkla çok kısa sürelidir ancak bazen 30-40 dakikaya kadar uzayabilir. Atak esnasında ve sonrasında çevreyle ilişkisizdir, sabah uyandığında atağı hatırlamaz. Atak sonunda hasta tam bir uyanıklık olmaksızın yatışır ve kendiliğinden uykuya dalar. Uyku kalitesini bozması sebebiyle sıklıkla hastanın gündüz bilişsel fonksiyonlarında bozulmaya sebep olabilmektedir.Kabusla çok karışmakta olan gece terörünün farkı ertesi gün hatırlanmamasıdır. Oysa kabusta hasta sabah kalktığında, o gece gördüğü rüyayı ve korkusunu hatırlayabilir.

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