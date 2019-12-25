Gece terörü (Parasomnia) hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir? Gece terörü hastalığı neden olur, ne kadar sürer?

GECE TERÖRÜ HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Genelde stresli ve aşırı yorgunluğun yaşandığı dönemlerde yaşanıyor gece terörü hastalığı. Çocuklarda görülen gece terörü hastalığında gözler açık olabilir. Çığlıkla başlayan uyku teröründe hasta konuşabilir, hatta uyanıkmış gibi görülebilir. Aslında derin bir uykudadır.

GECE TERÖRÜ ATAĞI GEÇİREN ÇOCUK NASIL DAVRANIR?

Derin uyku sırasında ortaya çıkan gece terörü uyku başladıktan 2-3 saat sonra görülür. Hasta, uykudan korkuyla uyanıp boş gözlerle etrafa bakarak bağırmaya ya da çığlık atmaya başlar. Beraberinde genellikle çarpıntı, hızlı soluma, ciltte kızarıklık, terleme, kas kasılmaları da olur. Olay sırasında hasta uykudayken, dış uyaranlara yanıt vermeksizin yatakta oturur, uyandırılırsa dalgın ve kendinde olmayan bir tavır sergiler. Yatağı genellikle terk etmez, ancak özellikle engellenmeye çalışılırsa anlamsız davranışlar sergileyebilir.

Sıklıkla çok kısa sürelidir ancak bazen 30-40 dakikaya kadar uzayabilir. Atak esnasında ve sonrasında çevreyle ilişkisizdir, sabah uyandığında atağı hatırlamaz. Atak sonunda hasta tam bir uyanıklık olmaksızın yatışır ve kendiliğinden uykuya dalar. Uyku kalitesini bozması sebebiyle sıklıkla hastanın gündüz bilişsel fonksiyonlarında bozulmaya sebep olabilmektedir.Kabusla çok karışmakta olan gece terörünün farkı ertesi gün hatırlanmamasıdır. Oysa kabusta hasta sabah kalktığında, o gece gördüğü rüyayı ve korkusunu hatırlayabilir.