Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Her gün çay içenler dikkat!

Her gün içenler dikkat!

Her gün içenler, çay olmadan olmaz diyenler dikkat! Dünyada günlük ortalama kişi başı çay tüketimi 120 ml'dir. Çay; siyah çay, yeşil çay, oolong çayı, beyaz çay ve kırmızı çay olarak beş çeşittir. Çayın vücutta birçok önemli işlevi vardır. Özellikle içeriğindeki flavonoidler güçlü antioksidan etki göstererek bazı oksidatif olan enzimleri yok ederek iltihap önleyici aktivite göstermektedirler. Antioksidan etki sebebi ile enfeksiyona yakalanma riski yüksek olan bireylerde bağışıklık sistemini arttırarak hastalıklara karşı koruyucu etki sağlamaktadır. Anadolu topraklarının vazgeçilmez içeceği olan çayın insan sağlığına inanılmaz faydaları olduğunu biliyor muydunuz? Peki siyah çayın faydaları nelerdir?

Giriş Tarihi: 25.12.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 12:18
Her gün çay içenler dikkat!

, kimi zaman yemekten sonra içilir, kimi zaman da dostlarla edilen iki kelama eşlik eder. Bu nedenle toplumumuzda en fazla tüketilen içeceklerin başında gelir. Peki, çay yararlı mı yoksa zararlı mıdır?

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Her gün çay içenler dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN