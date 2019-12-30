4.5 yıl sonra ilk tokalaşma

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Antalya'da4.5 yıl önce güneş enerjisi montajı sırasında elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden ve 26 Kasım'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek'in (25) hastanedeki tedavisi sürüyor. Kollarını kaldırıp indirme gibi hareketleri yapmaya başlayan, her gün fizik tedavi gören Şimşek'i ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmıyor. Şimşek, yeni kollarıyla ilk kez, kendisiyle serviste ilgilenen doktoru Yunus Emre Şeker ile tokalaştı. Nakil için ameliyat öncesi gereken imzayı sol ayak başparmağı ile atarak hayallerine açılan kapıyı aralayan Şimşek şöyle konuştu: "Bir gece telefon çaldı ve bir bağışçı olduğunu, nakil gerçekleştirileceğini belirttiler. Çok mutlu oldum. Ameliyata girdim, çıktım. Ellerimi ilk gördüğümde büyük mutluluk hissettim. 4.5 yıldır en çok otomobil kullanmanın özlemini çekmiştim. Yapamadığım her şeyi özledim." Baba Mustafa Şimşek de "Oğlumun kullandığı otomobille gezmek istiyorum. Bayramlarda elimi öpmesini, ilerde evlendiğinde çocuklarının elinden tutarak yürümesini çok istiyorum" diye konuştu. Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü'nden doktor Yunus Emre Şeker, "Hayali olan birçok işi yapabilecek. Güzel günler Yusuf'u bekliyor" dedi.