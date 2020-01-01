Sihirli kelimeleri daha çok kullanmaya çalışın

BUGÜN NELER OLDU

Yeni bir yıl, çoğumuz için hayatımızda yeni bir sayfa açmanın, yeni kararların, yeni umutların, 'Bu sefer yapacağım'ların zamanıdır. Uzman Psikolog Seliyha Elbeyoğlu, yeni bir yıl ile birlikte kendimizi değerli hissetmemizi sağlayacak önerilerde bulundu…Araştırmalara göre; zamanın yüzde 46.9'unda zihnimiz başka yerdedir. Bu da anlarımızın neredeyse yarısına yakınını kaçırdığımızı gösterir. Öğrenilmesi gereken; zihnin dağıldığını fark etmek, dikkatli ve bilinçli olarak nefesimize odaklanarak şimdiki an'a çekebilmektir. Bu fark etme ve tekrar tekrar ana geri gelme pratikleri, beynin 'Şimdi ve burada' kalma becerisini günbegün artırdığı araştırmalarca desteklenmektedir.Hayatınız nelerle ilgili olsun istiyorsunuz? Nelerle ilgilenirken o anı doya doya yaşıyor ve mutlu oluyorsunuz?' gibi birçok soru değerlerimizle temasımızı harekete geçirir. Değerler, bizi biz yapan şeylerdir ve elde edip yanına tik attığımız hedeflerden farklıdır. O bir basamak değil, süreğen bir şeydir. Değerlerimize uygun yaşam, anlamlı yaşamaktır.Gerek karşı cinsten, gerek sosyal çevre ya da iş hayatınızda kurduğunuz ilişkilerde sizi rahatsız eden durumlara ve sürekli tekrarlayan örüntülere dikkat edin. Eğer kendini tekrar eden ve ilişki kalitenizi etkileyen örüntülere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, profesyonel destek alın. Sağlıksız ilişki kurma biçimlerinizi değiştirmek için yapacağınız yatırım, hayat kalitenizi ömür boyu artıracaktır.Başkalarının aklını okumaktan vazgeçin. Özellikle başkalarının size karşı ne hissettiğini, ne düşündüğünü kesin olarak bildiğinize inanıyorsanız; akıl okuyorsunuz demektir. Konu başkalarının düşünce ve duyguları olduğunda mutlaka hata payı vardır.Neyi sık tekrarlarsak bu kendimizle ilgili bilinç dışı inançlarımızı etkiler. 'Ben bunu yapamam, başaramam' demek yerine; 'Deneyebilirim', 'Yapabilirim' gibi yapıcı ifadeler kullanmaya çalışın. Ayrıca insanlarla etkileşiminizde mümkün olduğu kadar 'Lütfen, rica edebilir miyim, günaydın, iyi akşamlar' gibi gündelik hayatın telaşından ya da negatif duygulanımdan dolayı kullanmayı unuttuğumuz 'sihirli kelimeleri' daha çok kullanmaya çalışın.Yeni mottonuz 'Az olan çoktur' olsun. 'Yapma' modundan çıkıp 'olma' modu olarak tarif edilen yaptığınız şey her neyse; beş duyunuzla orada olmaya, ilk defa yapıyormuşsunuz gibi sakin kalmaya çalışın. Hızlandığınızı fark ettiğiniz anda yavaşlayın.KENDİNİZE özen gösterin: İyi oluş hali için zihin ve beden ilişkisinin önemi aşikardır. 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözü basit ama anlamlıdır. Temel ihtiyaç olan ancak çoğu zaman önemsenmeyen uyku ve beslenme rutininize özen gösterin. Bedeninize iyi gelen ve ilginizi çeken herhangi bir spora mutlaka vakit ayırın. Bedeninize yapacağınız yatırımları, ki buna dinleme de dahildir, küçümsemeyin.