Evde yapılan yoğurt ve kefir diyabet gelişimini önler

Tip 2 diyabet, çağın en hızlı artan hastalığı. Tip 2 diyabet, uzun bir insülin direnci ve pre-diyabet fazından sonra ortaya çıkar. İnsülin direnci, vücutta yağ dokusu artışına bağlı kilo alımı ile artarken, kilo verilmesi ile azalır. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Durmuş Arın, insülin direncine karşı tüyolar verdi…Egzersiz, insülin direnci tedavisinde en somut yöntemlerden biridir. Çünkü biriken yağ depolarının tüketilmesi için gerekli enerji harcamasını sağlar. En basit egzersiz önerisi, mümkünse günde 30-50 dakika tempolu yürüyüş, bisiklet veya yüzme şeklinde planlanmalıdır.Enerjiyi kompleks karbonhidratlardan karşılayarak kan şekerinin daha geç ve daha yavaş yükselmesini sağlayabilirsiniz. Baklagiller (nohut, mercimek), tam tahıllar (yulaf, tam buğday, kinoa, esmer pirinç, nohut, fasulye) ve nişastalı sebzeler (tatlı patates, balkabağı, mısır), yavaş sindirilen iyi karbonhidrat kaynaklarıdır. Paketli tatlı gıdalar, hamur işleri, şekerlemeler, konsantre ve taze meyve suları, gazlı içecekler, reçel, bal, pekmez gibi besinler ise bol miktarda basit şeker içerirler.Lifli gıdaların tüketiminin insülin duyarlılığını artırdığı, özellikle hububat liflerinin tüketiminin diyabet gelişim riskini azalttığı gösterilmiştir. Liften zengin olan yulaf, bulgur gibi tahıllar, elma ve armut gibi meyveler, brokoli, ıspanak ve enginar gibi koyu yeşil yapraklı bitkiler, fındık, badem ve ceviz gibi yemişler diyete sık sık makul oranlarda dahil edilmelidir.Süt ürünleri tüketiminin diyabet gelişimini önlemede yararlı olduğu bildirilmiştir. Özellikle evde yapılan yoğurt ve kefir tercih edilmelidir. İster süt, ister yoğurt ve peynir şeklinde olsun; hem protein, hem faydalı yağlar içerdiği için, hem de kalsiyum kaynağı olduğu için faydalıdırlar.Kırmızı et, balık, doğal tavuk, süt ürünleri, baklagiller, mercimek, badem, kabak çekirdeği, yumurta gibi gıdalarda bolca bulunan proteinlerin temel görevi, vücut dokularımızın gelişmesini ve onarılmasını sağlamalarıdır.Yağlar, vücudumuzun bir numaralı enerji kaynağıdır. Doymamış yağ kaynakları olan zeytin, zeytinyağı, kuruyemişler, avokado, omegaÇALIŞMALAR kahve tüketimi ile diyabet gelişimi arasında ters bir ilişki olduğunu bildirmektedir. Hemşire Sağlık Çalışması'nda, günde bir büyük fincan kahve içmenin diyabet gelişimini yüzde 13 oranında azalttığı bildirilmiştir. Benzer bir ilişki ve antiokdidan etki kafeinsiz kahve ve yeşil çay için de bildirilmiştir.

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