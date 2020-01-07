Açık havada yürüyüş en etkili egzersiz

Havanın iyice soğuduğu bugünlerde sağlığımızı korumak için neler yapabiliriz? Batıgöz Sağlık Grubu İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Özkutucu, soğuk havalarda alınabilecek önlemleri anlattı...Kış aylarında insanların dikkat etmesi gereken en önemli unsurlardan biri; vücudun bağışıklık direncini artırmaya yönelik bir yaşam sürdürmektir.Bu dönemde küçük bir soğuk algınlığı bile önemsenmediği takdirde zatürre ya da grip gibi ateşli hastalıklara dönüşebilir. Bu nedenle öncelikle beslenmeye oldukça dikkat etmek gerekir.Özellikle hekiminizin önerdiği farklı hastalıklarınızı etkilemeyecek bitki çayları tercih edilebilir. Zencefil, tarçın gibi bağışıklık sistemini güçlendiren bitkilerden destek alınabilir. C vitamininden zengin besinlerin tüketilmesi de önemlidir.Kapalı ve sıcak alanlarda mikropların daha hızlı yayıldığını biliyoruz. Hastalık başladıysa ofis ya da okul gibi kapalı alanlarda bulunmamak oldukça önemlidir. Eğer mutlaka gidilmesi gerekiyorsa, ağız ve burun maskesi ile ortamda bulunmak, hastalıkların yayılmasını engellemek açısından oldukça önemlidir.Aynı şekilde toplu taşıma araçlarında da maske kullanımı hastalıkların yayılmasını engellemek açısından önem arz etmektedir.Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için beslenme ve uyku düzeni de önemlidir. Günde 7-8 saat uyku uyumak, mevsimine uygun, özellikle C vitamini yönünden zengin gıdalarla beslenmek ve tüm bunlarla birlikte düzenli egzersiz yapmak bize önemli katkılar sağlar.Herkes spor salonuna yazılmak zorunda değildir, tedbirli giyinerek günde yarım saatlik bir yürüyüş yapmak bile bağışıklık sistemimiz için oldukça faydalıdır. Ayrıca yapacağınız egzersizlerle salgılanan serotonin hormonunun da ruhen iyi hissettireceğini unutmamalısınız.DİYABET, tansiyon ya da kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara sahip kişilerin kış aylarında kendilerine ekstra özen göstermeleri gerekir. Özellikle diyabet hastaları, üşüdüklerini hissetmemeleri ihtimaline karşı daha sıkı giyinerek önlem almalıdır.

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