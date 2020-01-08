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normal mi? Tehlikesi var mı?

Hamilelik kadınların bütün fizyolojik ve hormonal olarak vücudunun değişmesine sebebiyet veren bir durumdur. Belli başlı durumlar yaşanabileceği gibi yaşanmayadabilir. Bunlar kişilere ve duruma göre değişmekte olup her biri de kendi içerisinde nedenlere ayrılmaktadır. Örnek olarak; merak edilen konular arasında yerini alıyor. Bu durumun normal olup olmadığı, tehlikesinin var olup olmadığı merak edilirken konuya yönelik araştırma yapan ve bu durumu yaşayan anne adayları merakını gidermek istiyor. Hamilelikte burun kanaması anne adayının endişeleneceği bir durum görülebilir. Kan basıncının artmasından dolayı burun içinde oluşan ödem kanamaya sebep olmaktadır. Ara sıra görülebileceği gibi sık sık da kendini tekrarlayabilir. Peki; hamilelikte burun kanaması tehlikeli midir? ?

Giriş Tarihi: 8.1.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 13:19
Hamilelikte burun kanaması normal mi? Tehlikesi var mı?

Bebeğin anne rahminde büyümesi ile başlayan süreçte birçok olay meydana gelmektedir. Annenin vücudunda oluşan kan basıncının artması da ödeme yol açar ve bu durum damarların kanamasına sebep olur. Olumsuz etkilenen bu durum sebebi ile ince damarlar yırtılıp kanayabilir. Özellikle de hamilelikte bu durumun yaşanması normal olarak görülse de durumun uzun süre devam etmesi halinde doktora başvurulması gerekmektedir. Aynı zamanda kişinin kendisini sıkarak hapşırması ya da burnunu tıkaması da burun kanamalarını tetikler. Peki; gebelikte burun kanaması tehlikeli midir? İşte hamilelikte burun kanaması yaşayanlar!

HAMİLELİKTE BURUN KANAMASI NEDENLERİ

Bebeğin anne rahminde büyümesi vücuttaki kan basıncının artmasına sebep olur. Kan basıncı artınca da damarlarda tıkanıklık meydana gelir ve bu durumdan olumsuz şekilde etkilenen burun yapısı kanamaya sebep olabilir. Basınç sebebi ile oluşan kanama anne adaylarını endişelendiren bir durum olarak görülse de doktora danışılmalı, durumun tespiti yapılmalıdır.

HAMİLELİKTE BURUN KANAMASI TEHLİKELİ MİDİR?

Gebelikte yaşanan burun kanaması anneye ya da bebeğe zarar vermez, tehlikeli değildir. Ancak uzun süren ve şiddetli kanamalar görüldüğünde yani normalin dışına çıkıldığında mutlaka doktora danışılmalıdır.

HAMİLELİKTE BURUN KANAMASI DURUMUNDA NELER YAPMAK GEREKİR?

  • Oturulması gerekir, uzanılması durumunda kalp ile burun aynı seviyeye geleceğinden bu durum doğru olmaz.
  • Burun kemerinin üzerine sıkıca bastırılmalı ve beklenmeli
  • Burun köküne buz uygulanmalı. Bu şekilde kanama durabilir.
  • Kanama devam ederken uzanılmaz ya da yatılmaz. Bulantı ve kusma durumunu tetiklediğinden doğru değildir.
  • Kanama durduktan uzun bir süre sonra sümkürme işlemi yapılmamalı. Burun bölgesine zarar gelebilir.

HAMİLELİKTE YAŞANAN BURUN KANAMASI ÖNLENEBİLİR Mİ?

  • Şiddetli şekilde sümkürülmez ise
  • Ağzı ve burnu kapatacak hareketlerden kaçınılırsa
  • Gece yatarken havanın kuruması engellenirse
  • Yeterli miktarda vitamin ve sıvı alınırsa
  • Mukozanın kuruması engellenirse

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Hamilelikte burun kanaması normal mi? Tehlikesi var mı?
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