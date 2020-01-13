Hamilelikte burun kanaması tehlikeli mi, nedenleri nelerdir?

Bebeğin anne rahminde büyümesi ile başlayan süreçte birçok olay meydana gelmektedir. Annenin vücudunda oluşan kan basıncının artması da ödeme yol açar ve bu durum damarların kanamasına sebep olur. Olumsuz etkilenen bu durum sebebi ile ince damarlar yırtılıp kanayabilir. Özellikle de hamilelikte bu durumun yaşanması normal olarak görülse de durumun uzun süre devam etmesi halinde doktora başvurulması gerekmektedir. Aynı zamanda kişinin kendisini sıkarak hapşırması ya da burnunu tıkaması da burun kanamalarını tetikler. Peki; gebelikte burun kanaması tehlikeli midir? İşte hamilelikte burun kanaması yaşayanlar!
Bebeğin anne rahminde büyümesi vücuttaki kan basıncının artmasına sebep olur. Kan basıncı artınca da damarlarda tıkanıklık meydana gelir ve bu durumdan olumsuz şekilde etkilenen burun yapısı kanamaya sebep olabilir. Basınç sebebi ile oluşan kanama anne adaylarını endişelendiren bir durum olarak görülse de doktora danışılmalı, durumun tespiti yapılmalıdır.
Gebelikte yaşanan burun kanaması anneye ya da bebeğe zarar vermez, tehlikeli değildir. Ancak uzun süren ve şiddetli kanamalar görüldüğünde yani normalin dışına çıkıldığında mutlaka doktora danışılmalıdır.
Hamilelikte burundan kan pıhtısı gelmesi normal olarak kabul edilebilir. Sadece şiddeti ve süresi uzun olduğunda sıkıntı olacaktır.