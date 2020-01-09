Bu tarif boğaz ağrısını kesiyor!

Soğuk havaların başlamasıyla artan hastalıkların en başında grip geliyor. Bulaşıcı olması sebebiyle gribe yakalanmamak için besinlerin gücünden faydalanmak gerekiyor. İlk olarak genellikle boğaz ağrısıyla ortaya çıkan ve iyileşme dönemi yaklaşık 6-7 gün süren gripten korunmak ve boğaz ağrısıyla başa çıkmak için bu tariften faydalanabilirsiniz. Boğaz ağrısı başta olmak üzere birçok hastalığa iyi gelen soğan, bu şekilde tüketildiğinde boğaz ağrısını hafifletiyor. Peki, boğaz ağrısını hafifletmek için soğanı nasıl tüketmek gerekir? İşte boğaz ağrısını hafifleten soğan mucizesi...
Giriş Tarihi: 9.1.2020 10:52Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 10:59
Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Özdemir soğuk havalardan kaynaklanan boğaz ağrılarından muzdarip olanlar için iyi gelecek doğal reçete hazırladı.