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Tükettiğimiz besinler, sadece kilo alıp vermemizi sağlamıyor. Gün içerisinde yediğimiz besinler beyin sağlığımızı da ciddi anlamda etkiliyor. Peki hangi yiyecekler beyne zarar veriyor? İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler...

Giriş Tarihi: 14.1.2020 22:45 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 22:46
Bu besinler beyni öldürüyor!

1. ŞEKER VE ŞEKER ÜRÜNLERİ

Uzun süreli kullanımı nörolojik problemlere sebep olur. Ayrıca hafızayı da zayıflattığı tespit edilmiştir. Öğrenme kabiliyetini zaafiyete uğrattığı da ifade edilmektedir. Bu sebeple şekerden uzak durmak gerekir.

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Bu besinler beyni öldürüyor!
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