Hamburgercideki eldivenlerin yıkanması şart

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, son dönemde özellikle hamburgercilerde sık kullanılan siyah eldivenler hakkında bilgiler verdi… İdeal ağırlığın korunması için sağlıklı beslenme ne kadar önemliyse, vücut dengemizi korumak ve sağlıklı bireyler olabilmemiz açısından besin türleri, pişirme yöntemleri ve tüketim şekilleri de önem arz etmektedir. Besinleri fırında pişirmek veya haşlama yöntemi ile hazırlamak sağlıklı yağ asitlerini kaybetmemesine ve protein denatürasyonuna yol açmamış olacaktır. Besinleri pişirme yöntemlerinin yanı sıra tüketme şekilleri de bu açıdan önemlidir.Yemekten hemen önce su içilmemesi de, sağlık açısından önemlidir. Mide asit dengesini su ile seyreltikten sonra yemeye başlamak, ağız yoluyla alınacak mikropların artmasına ve hastalık riskinin oluşmasına sebebiyet verir. Bu sebeple yemeklerden yarım saat-45 dakika öncesinde su tüketimi sonlanmalı, yemek bitiminden sonra tekrar su tüketimi ile devam edilmelidir. Ağız yoluyla alınabilecek mikropların, en sık el hijyeniyle alakalı olduğu görülmüştür. Eller iyi temizlenmeden ya da dezenfekte edilmeden yemeye başlamak, mide-bağırsak hastalıklarına yol açabilecek birçok viral enfeksiyona sebebiyet verebilir.Herhangi bir yemeği el ile yediğimizde, aslında hastalıklara büyük bir kapı açıyoruz. Elimizi iyi yıkamadığımız ve el hijyenimiz yeterli olmadığı zaman, el ile tüketilebilecek hamburger ve sakatat tarzı besinleri yediğimizde, bedenimizin içine elimizde bulunan mikroorganizmaları göndermiş oluyoruz. Bu nedenle; hamburger gibi el ile yenen yemekleri dikkatli tüketmenizi öneririm. Besinleri tüketirken eldiven kullanılması kısmen daha avantajlıdır. Ancak eldiven takıldıktan sonra ellerin mutlaka yıkanması gerekir. Mümkünse steril eldiven tercih edilmesini tavsiye ederim.Gıda sanayinde kullanılan eldiven türüne baktığımızda; nitril pudrasız eldiven tercihinin, en sağlıklı alternatif olduğunu görüyoruz. Sıcak besin temasından sakınarak kullanılması daha uygun olan nitril pudrasız eldivenlerin; su oranı yüksek, yağlı, nemli bir ürünle temasında bir sakınca bulunmamaktadır. Bir de eldiveni kullanacak kişinin alerjik durumu, bu seçimde önemli yere sahiptir. Özellikle pudralı eldivenlerin, alerjik egzaması olan bireylerde kullanımı uygun değildir. Bu nedenle pudrasız eldiven kullanılmasını tavsiye ederim. Oluşabilecek bakteriyel risklere karşı yine de öğün öncesi ellerin, eldivenli olarak mutlaka yıkanması gereklidir.

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