KOAH nedir, belirtileri nelerdir? KOAH tedavisi nasıl yapılır?

Ünlü oyuncu Recep Aktuğ'un KOAH sebebi ile vefat etmesi üzerine vatandaşlar bu hastalığı araştırmaya başladılar. Sosyal medyada trend olan bu hastalık akciğerlerde oluşan tahribat olarak bilinirken tam adı ise Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olarak geçiyor. Akciğerlerde bulunan hava kanallarının çeşitli sebeplerden ötürü daralması, sıkışması ya da tıkanması sonucu oluşan solunum güçlüğü, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlerin yer aldığı bu hastalık aynı zamanda kronik bir rahatsızlıktır. Bu hastalığa sahip kişiler temiz havayı akciğerlerinden geçiremez, doğal olarak da yeterli oksijen iletimi sağlanamaz. Sosyal medyada araştırılan hastalıklar arasında yerini alan KOAH nedir, belirtileri nelerdir? KOAH nasıl tedavi edilir?

İşte ayrıntılar!