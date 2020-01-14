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nedir, belirtileri nelerdir? nasıl yapılır?

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olarak bilinen hastalığı sosyal medyada trend oldu. Ünlü oyuncu 'un bu hastalık sebebi ile vefat etmesinin ardından vatandaşlar tarafından araştırılan akciğer hastalığı tütün kullanımının yanı sıra genetik ya da hava kirliliği sebebi ile de kişinin vücudunda oluşuyor. Akciğerlerdeki hava yollarında oluşan sıkışma ve daralma sebebi ile meydana gelen tahribat sonucu oluşan bu hastalık hayatı ciddi anlamda etkilerken birçok evresi bulunuyor. Son evresinde makinaya bağlı yaşama maruz kalan hastalar oksijen tüpleri ile hayat bulurken bu hastalığa sahip kişilerin mutlaka tedavi altında olması ve sağlıklı bir yaşam sürmesi gerekiyor. Recep Aktuğ'un vefat etmesi ile vatandaşlar tarafından araştırılan nelerdir? nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 14.1.2020 12:53
KOAH nedir, belirtileri nelerdir? KOAH tedavisi nasıl yapılır?

Ünlü oyuncu 'un sebebi ile vefat etmesi üzerine vatandaşlar bu hastalığı araştırmaya başladılar. Sosyal medyada trend olan bu hastalık akciğerlerde oluşan tahribat olarak bilinirken tam adı ise Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olarak geçiyor. Akciğerlerde bulunan hava kanallarının çeşitli sebeplerden ötürü daralması, sıkışması ya da tıkanması sonucu oluşan solunum güçlüğü, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlerin yer aldığı bu hastalık aynı zamanda kronik bir rahatsızlıktır. Bu hastalığa sahip kişiler temiz havayı akciğerlerinden geçiremez, doğal olarak da yeterli oksijen iletimi sağlanamaz. Sosyal medyada araştırılan hastalıklar arasında yerini alan KOAH nedir, belirtileri nelerdir? KOAH nasıl tedavi edilir?

İşte ayrıntılar!

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KOAH nedir, belirtileri nelerdir? KOAH tedavisi nasıl yapılır?
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