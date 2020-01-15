Sağlık Bakanlığı'ndan H1N1 virüsü açıklaması

Sağlık Bakanlığı: Bu yıl ülkemizde dolaşımda olan grip virüslerinin yarısı influenza A (H1N1) tipindedir. Vaka sayıları ve artış hızı geçen yıllarla benzer oranda seyretmekte olup virüs tipleri ve pozitiflik oranlarında olağanüstü bir durum söz konusu değildir. İstanbul'da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğumuzun ölüm sebebinin belirlenmesi için de inceleme başlatılmıştır."

Sağlık Bakanlığı, "Ocak ayı sonuna kadar grip tedavisinde kullanılan 1 milyon kutu şurubun daha piyasaya verilmesinin sağlanacağını" bildirdi.