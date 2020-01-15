Sildenafil ve tadalafil nedir, ne için kullanılır? Hileli ürünlerdeki Sildenafil maddesi zararları nelerdir?

Sildenafil ve tadalafil nedir? Sorusu özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarafından bugün kamuoyuna duyurulan hileli ürünler ve markaları ile gündeme geldi. Yayınlanan bu listede bazı ürünlerin içerisinde bu tehlikeli maddenin tespit edildiği bildirilirken insan sağlığını hiçe sayarak bu tür maddeleri ürünlerinde kullanan markalar Tarım ve Orman Bakanlığı sayesinde ifşa edildi. Sildenafil ve tadalafil maddelerinin insan sağlığı için son derece tehlikeli olduğu bilinirken konuyla ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki, Sildenafil ve tadalafil nedir, ne için kullanılır? İşte zararları…

SİLDENAFİL NEDİR?

Sildenafil, cGMP-spesifik fosfodiesteraz tip 5'in (PDE5) oral etkili, güçlü ve selektif bir inhibitörüdür. Sildenafil, bu etkisiyle korporal düz kaslarda cGMP konsantrasyonunu arttIrarak, nitrik oksitin gevşetici etkisini güçlendirir. Cinsel uyarı ile salInan nitrik oksit guanilat siklaz aktivasyonunu arttırır ve siklik guanozin monofosfat (cGMP) sentezine neden olur. cGMP düz kas relaksasyonunu sağlar ve bu durum artmış arteryel akım ve korporal veno-oklüzyon ile sonuçlanır.

Sildenafil kullanan kişilerde vücudun diğer bölgelerinde de atardamarlarda genişlemeler olacaktır. Bu etki nedeniyle de baş ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetler görülebilir. İlacın diğer yan etkileri şunlar olabilir: Görmede bulanıklaşma, midede yanma, yüzde kızarma, burun akıntısı, burun kanaması ışığa karşı hassasiyet.

TADALAFİL NEDİR?

Tadalafil, erkeklerde sertleşme bozukluğunu tedavi etmek için kullanılan oral (ağızdan alınan) bir ilaçtır.

Tadalafil yan etkilere neden olabilir. Bunların en yaygın olanları baş dönmesi, baş ağrısı ve özellikle beraberinde antihipertansif ilaçlar alan hastalarda postürel hipertansiyondur. Baş dönmesi olasılığına bağlı olarak hastalar ilacı aldıktan sonra işe giderken araba kullanmamalı veya ağır iş makineleriyle çalışmamalıdırlar. Nadiren priapizm meydana gelebilir. Bu, dört saatten uzun süren ereksiyon anlamına gelir ve penis dokularının uzun vadede zarar görmesini önlemek için tıbbi tedavi gerektirir.