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Kanserden korunmak için sabahları bu besini tüketin...

Doğanın armağanları vücut sağlığı için harikalar yaratmaya devam ediyor. Dünyanın birçok bölgesinde yetişen ve geçmişi binlerce yıla dayanan bu armağanların en özelleri arasında yer alıyor. Faydaları saymakla bitmeyen keten tohumu; unutkanlıktan kansere kadar birçok hastalığa derman oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Büşra Çengel, keten tohumunun bilinmeyen faydalarına dair önemli ipuçları verdi.

Giriş Tarihi: 17.1.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 17:00 ABONE OL
Kanserden korunmak için sabahları bu besini tüketin...

BAĞIŞIKLIK DOSTU ANTİOKSİDAN KAYNAĞI; KETEN TOHUMU

Kahverengi veya altın renginde olan , Asya, Amerika ve Afrika'nın en geleneksel lezzetlerinden biridir. Omega 3, yağ asidi, Ala, liganlar ve lifler bakımından oldukça zengin olan keten tohumu fonksiyonel gıda grubundadır. Ayrıca içeriğinde bol miktarda tiamin ve magnezyum barındıran keten tohumu, zengin bir C, B6 vitamini, potasyum, kalsiyum, demir ve sodyum kaynağıdır. Etkili bir antioksidan olan keten tohumu, vücudu serbest radikallere karşı koruyarak hastalanma riskini azaltır. Hem lifinden hem de tohumundan yararlanılan bu mucizevi bitkinin tohumundan %45 oranında yağ elde edilir.

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Kanserden korunmak için sabahları bu besini tüketin...
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