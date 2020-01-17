Kanserden korunmak için sabahları bu besini tüketin...

BAĞIŞIKLIK DOSTU ANTİOKSİDAN KAYNAĞI; KETEN TOHUMU

Kahverengi veya altın renginde olan keten tohumu, Asya, Amerika ve Afrika'nın en geleneksel lezzetlerinden biridir. Omega 3, yağ asidi, Ala, liganlar ve lifler bakımından oldukça zengin olan keten tohumu fonksiyonel gıda grubundadır. Ayrıca içeriğinde bol miktarda tiamin ve magnezyum barındıran keten tohumu, zengin bir C, B6 vitamini, potasyum, kalsiyum, demir ve sodyum kaynağıdır. Etkili bir antioksidan olan keten tohumu, vücudu serbest radikallere karşı koruyarak hastalanma riskini azaltır. Hem lifinden hem de tohumundan yararlanılan bu mucizevi bitkinin tohumundan %45 oranında yağ elde edilir.