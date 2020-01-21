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Rahim ağzı kanserinin 5 belirtisine dikkat!

Serviks yani , dünyada ve ülkemizde, kadınlarda ikinci sırada görülen ve yaşamı tehdit eden türü olarak biliniyor. Erken tanı bu kanser türünde de yaşamsal önem taşıyor. Bu nedenle, kanser oluşmadan önce lezyonları yakalamak için düzenli muayene ve smear testi yaptırmak gerekiyor. Düzenli takip ve kontroller rahim ağzı kanseri ile mücadelede önemli rol oynuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Özgül Kafadar, rahim ağzı kanseri, belirtileri ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 21.1.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 14:41 ABONE OL
Rahim ağzı kanserinin 5 belirtisine dikkat!

GENÇ YAŞLARDA DA GÖRÜLÜYOR

Dünya Örgütü'nün verilerine göre her yıl tüm dünyada 500.000 yeni olgusu tanı alıyor ve 250.000 kadın ölüyor. Rahim ağzı kanseri özellikle geri kalmış ülkelerde görülen bir sağlık sorunudur. Genellikle 30-50 yaş civarında ortaya çıkan rahim ağzı kanseri son yıllarda genç kadınlarda da görülmeye başlamıştır. Kadınlarda en çok görülen sıralamasında meme kanseri ilk sırada yer almasına rağmen, yaşamı tehdit edici özelliği nedeniyle rahim ağzı kanseri, meme kanserinin önüne geçmektedir.

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Rahim ağzı kanserinin 5 belirtisine dikkat!
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