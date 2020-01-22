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Dünyayı korkutan öldürüyor mu? nedir, nasıl bulaşır?

'de yeni tespit edilen ve akciğer hastalığına sebep olan , Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) harekete geçirdi. Yapılan açıklama göre; Acil Durum Komitesi'ndeki uzmanların Çin'deki virüs nedeniyle uluslararası alanda acil durum ilan edilip edilmeyeceğine karar vereceği belirtildi. Hal böyle olunca vatandaşlar arama motorlarında "" ile ilgili detaylı araştırmalar yapmaya başladılar. Hızla yayılan virüs oldukça tehlikeli iken yetkililere göre elde edilen son vaka rakamı 140 oldu. Bir hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtilirken bu virüs sebebi ile hayatını kaybedenlerin sayısı üçe çıkmış oldu. İlk olarak 2012 yılında 'da tespit edilen ? İşte tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 22.1.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 09:04 ABONE OL
Dünyayı korkutan corona virüsü öldürüyor mu? Corona virüsü nedir, nasıl bulaşır?

Çoğu insanın hayatının belli bir anında karşılaştığı bu virüs solunum yolu hastalıklarına neden olmaktadır. Son olarak 'de ortaya çıkan akciğer hastalığına neden olan nedeniyle Çarşamba günü kriz zirvesi düzenlenmesi adına çağrıda bulunan Dünya Sağlık Örgütü konu ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Acil Durum Komitesi'ndeki uzmanların Çin'deki virüs nedeniyle uluslararası alanda acil durum ilan edilip edilmeyeceğine karar verileceği belirtilirken hızla yayılan bu virüs adeta tehlike saçıyor. Buna göre; öldürüyor mu? ?

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Dünyayı korkutan corona virüsü öldürüyor mu? Corona virüsü nedir, nasıl bulaşır?
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