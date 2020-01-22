Dünyayı korkutan corona virüsü öldürüyor mu? Corona virüsü nedir, nasıl bulaşır?

Çoğu insanın hayatının belli bir anında karşılaştığı bu virüs solunum yolu hastalıklarına neden olmaktadır. Son olarak Çin'de ortaya çıkan akciğer hastalığına neden olan Corona Virüsü nedeniyle Çarşamba günü kriz zirvesi düzenlenmesi adına çağrıda bulunan Dünya Sağlık Örgütü konu ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Acil Durum Komitesi'ndeki uzmanların Çin'deki virüs nedeniyle uluslararası alanda acil durum ilan edilip edilmeyeceğine karar verileceği belirtilirken hızla yayılan bu virüs adeta tehlike saçıyor. Buna göre; Corona virüsü öldürüyor mu? Corona Virüsü nedir?

İşte detaylar!