Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Sarımsağı böyle tüketirseniz...

Sarımsağı böyle tüketirseniz...

Yapılan araştırmalar tüketiminin kanserden koruduğunu, kan şekerini düşürdüğünü ve vücuda birçok fayda sağladığını ortaya koyuyor. Peki, faydaları saymakla bitmeyen sarımsak nasıl tüketilmeli? Haftada iki kez sarımsak tüketildiğinde nasıl bir fayda sağlıyor? İşte doğadaki mucize sarımsağın inanılmaz faydaları…

Giriş Tarihi: 22.1.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 17:28 ABONE OL
Sarımsağı böyle tüketirseniz...

; kanserden koruyor, kan şekerini düşürüyor... Ayrıca yapılan bir çalışmaya göre sarımsağı sütle birlikte tüketmek ağız kokusunun önüne geçiyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sarımsağın faydalarını sıraladı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarımsağı böyle tüketirseniz...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN