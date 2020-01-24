Wuhan virüsü nedir? Wuhan virüsü belirtileri nelerdir,nasıl bulaşır?

Wuhan virüsü nedir, nasıl bulaşır? sorusuna yanıt aranıyor. Dünyada hızlıca yayılan ve belirtileriyle korku yaratan Wuhan virüsü, Çin'de ortaya çıktı. Son günlerde adını sıkça duyduğumuz literatürde Corona virüsü olarak anılan, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, ölümcül sebeplere yol açıyor. Yaklaşık 9 milyon insanın yaşadığı şehirde virüsten dolayı giriş çıkışlar durduruldu. Bu virüsten korunma yöntemi için aşı ve ilaç tedavisi bulunmuyor. Virüsün en belirgin özellikleri arasında nefes darlığı ve yüksek ateş görülüyor. Peki Wuhan virüsü nedir? Corona adıyla bilinen Wuhan virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?