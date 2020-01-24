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virüsü nedir? nelerdir,nasıl bulaşır?

Çin’de ortaya çıkan virüsünden ölenlerin sayısı giderek artıyor. Çin'deki yarasa tüketimi dolayısıyla ortaya çıktığı düşünülen bu virüs, belirtileriyle korku yaratıyor. Vatandaşlarda korku ve paniğe sebep olan virüsün en belirgin özelliği ilk 15 gün içinde vücudun tamamına yayılmasıdır. İnsandan insana bulaşabilen salgındaki vakalar son olarak ABD’de görülmüştü. Şuanda ilaç tedavisi bulunmayan virüs bağışıklık sistemini çökertiyor. Peki ? nelerdir, nasıl bulaşır?

Giriş Tarihi: 24.1.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 09:04 ABONE OL
Wuhan virüsü nedir? Wuhan virüsü belirtileri nelerdir,nasıl bulaşır?

virüsü nedir, nasıl bulaşır? sorusuna yanıt aranıyor. Dünyada hızlıca yayılan ve belirtileriyle korku yaratan Wuhan virüsü, Çin'de ortaya çıktı. Son günlerde adını sıkça duyduğumuz literatürde olarak anılan, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, ölümcül sebeplere yol açıyor. Yaklaşık 9 milyon insanın yaşadığı şehirde virüsten dolayı giriş çıkışlar durduruldu. Bu virüsten korunma yöntemi için aşı ve ilaç tedavisi bulunmuyor. Virüsün en belirgin özellikleri arasında nefes darlığı ve yüksek ateş görülüyor. Peki ? Corona adıyla bilinen nelerdir, nasıl bulaşır?

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Wuhan virüsü nedir? Wuhan virüsü belirtileri nelerdir,nasıl bulaşır?
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