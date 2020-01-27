Kışın ıslak ve buzlu zeminde el bilek yaralanmalarına dikkat!

KIRIKLARIN BAŞLICA SEBEBİ "AÇIK EL ÜSTÜNE DÜŞME"

El ve el bileği bölgesinde meydana gelen travmalar, kemik ve yumuşak doku yaralanmaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Darbe, düşme, çarpma ve zorlama gibi nedenlere bağlı olarak en çok el bileği kemiğinde kırık meydana gelirken, yumuşak doku yaralanmalarında ise sıklıkla tendon kopması ve sinir hasarı ile karşılaşılmaktadır. Açık el üzerine düşenlerde ya el bileğinin kendisi ya da dirsek kırılırken, en sık el bileğinin kendisi, ikinci sıklıkta ise kaşık kemiği denilen (skafoid) kemik kırılmaktadır. Ne yazık ki bu kemiğin kırığı her zaman göze çarpmazken, bu bölgedeki hassasiyet karış kemiği kırığı şüphesi uyandırmalıdır.

KIRIKLAR ŞİŞLİK, AĞRI VE HAREKET KISITLILIĞI İLE KENDİNİ BELLİ EDER

Kırıklar kendini genellikle el bileği üzerinde şişlik ve hareketle ya da hareketsiz oluşan ağrı ile göstermektedir. Radius kırıklarında el bileğinde çatal sırtına benzer deformite oluşurken, küçük kemik kırıklarında bu durum ortaya çıkmamaktadır. Kırık şüphesi olduğunda ise el bileğinin desteklenmesi ve hareket ettirilmemesi gerekir. Kırıkta muayene ve röntgen filmi ile tanı konulurken, gerektiğinde tomografi veya MR da istenebilir.

YUMUŞAK DOKU YARALANMALARINDA TENDON İLK SIRADA

Yumuşak doku yaralanmalarında önceliği tendon kesikleri oluşturmaktadır. El bileği çevresinde bulanan ve tendon denilen kaslar, kasıldıkları zaman uçları incelerek aynen ince bir ip gibi parmaklara kuvvet yansıtır. Böylece parmakların kapanması ve el bileğinin sıkılması mümkün olur. El bileği yaralanmalarında tendonun zarar görmesi sonucunda ise parmakların içeriye doğru bükülmesini ya da yukarı doğru kalkmasını sağlayan mekanizma bozulmaktadır.

HİS KAYBI YANIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

El sinirlerinin zedelenmesi ise yumuşak doku yaralanmalarında ikinci sırada yer almaktadır. Elde his oluşturan sinirler, bir elektrik kablosu gibi parmaklardaki duyu hissini beyne iletir. Sinirlerde bir kesiklik oluşması ile hastalar his kaybına uğrayarak, tuttuğu şeyin sıcak mı, soğuk mu, sert mi, yumuşak mı ya da keskin mi olduğunu anlayamamaktadır. Bu hastaların sıcaklığın farkına varamaması ise ciddi yanıklara sebebiyet vermektedir.