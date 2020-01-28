Akciğer kanseri ülkemizde ve dünyada son dönemde oldukça fazla görülen ve en sık ölüme sahip olan hastalıkların başında gelen bir kanser türüdür. Akciğer kanserinin en belirgin özellikleri ise nefes darlığı, hırıltı, ani kilo kaybı veya çeşitli vücut rahatsızlıkları olarak adlandırılabilir. Akciğer kanserinin en büyük nedenlerinden biri de sigara ve tütün kullanımıdır. Oldukça korkutucu bir hastalık türü olan Akciğer kanseri gelişen teknoloji ile diğer kanser türlerine oranla tedavi başarı oranı daha yüksek olan bir rahatsızlıktır. Peki, akciğer kanseri belirtileri nelerdir?

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çağımızın en ciddi hastalıklarından olan kanser hala kesin olarak tedavisi bulunamamış hastalıklardandır. Erken teşhis de başarılı olma ihtimali diğer kanser türlerine oranla daha fazla olan Akciğer kanseri dünyada yılda 1 milyondan fazla insanın ölümüne neden oluyor. Dünyada en sık görülen akciğer kanserinin belirtileri ise bireyler tarafından merak ediliyor. Biz de Sabah.com.tr olarak akciğer kanseri belirtilerini sizler için hazırladık.

Akciğer kanseri belirtileri nelerdir:

Akciğer kanserinin en büyük nedenlerinden birisi de tütün mamülleri kullanımıdır. Akciğer kanseri olan bir bireyde görülebilecek rahatsızlıkları ise, nefes darlığı, yorgunluk, aşırı zayıflama, göğüs ağrısı, yorgunluk, iştah kaybı, balgamdan kan gelmesi gibi belirtilerdir.

Akciğer kanseri 4 evreden oluşmaktadır ve bu kanserin tedavisinde en önemli etken erken teşhisdir. Bu sebepten dolayı yukarıdaki rahatsızlıklar bireyde görülmeye başladığı andan itibaren hemen doktor kontrol gidilmelidir.

Akciğer kanseri olan bireylerde uygulanan tedaviler

-Tedavi yöntemleri

-Palliativecare (Destek tedavi),

-Cerrahi

-Kemoterapi

-Radyasyon tedavisi