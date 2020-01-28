Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması: Deprem bölgesinde son durum

Cuma akşamı 20,55'te meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden hemen sonra Elazığ'a giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Depremzedelerin yaralarının sarılması için büyük mücadele veren Bakan Koca, A Haber'e konuk oldu ve önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilk andan itibaren mağdur vatandaşların yanında yer alan ve devletin tüm imkanlarını vatandaşın hizmetine sunan Bakan Koca, depremzedelerin son durumuna ilişkin "Enkaz altından çıkarılan depremzedelerin genel sağlık durumları iyi." açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan deprem bölgesindeki son durumla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Belli aralıklarla tüm hastalarımızı ziyaret ediyoruz ve tüm hastalarımızın bilgilerini alarak yakında takip ediyoruz. Tüm imkanları vatandaşımızın lehine kullanarak ihtiyaçlarını gidererek çalışmalarımızı sürüdürüyoruz.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIN DURUMU

Bilindiği üzere depremde 1607 yaralımız vardı. Şu an takip edilen hasta sayımız 82'ye düşmüş durumda...Yoğun bakımda 13 hastamızın tedavileri devam ediyor. Bu yoğun bakım hastalarımızın da hiçbirinin riskli bir durumu yok.

24 SAAT HİZMET VERİLİYOR

Mobil hastaneler deprem bölgesinde 24 saat hizmet veriyor. Yüsra'nın annesinin şu anda diyaliz ihtiyacı yok. Takip edilen süreçte servise geçişi sağlanabilir. Azize yaralımızın da genel sağlık durumu iyi. Ciddi bir sorunu yok, tedbiren yoğun bakım şartlarında takip ediliyor.

HASTANE SAYISI ARTABİLİR

Bütün yaralılara Elazığ hastanelerinde müdahale edildi. Deprem gecesi hastanelerimizde 9 ameliyat gerçekleştirildi. Enkaz altından çıkarılan depremzedelerin sağlık durumu iyi. Sahra hastanelerimizde çok sayıda yaralıya müdahale edildi. Sahra hastanelerinin sayısı önümüzdeki günlerde artabilir.