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Sağlık Bakanı Koca, yaralıları ziyaret etti

, depremin sembol isimlerinden UMKE personeli ile birlikte, Fethi Sekin Hastanesi'nde tedavileri devam eden depremzedeleri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

DHA Sağlık
Giriş Tarihi: 28.1.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 11:59 ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca, yaralıları ziyaret etti

Elazığ'da, 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefonla konuşan UMKE personeli Emine Kuştepe ile birlikte Elazığ Fethi Sekin Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti.

Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Bakan Koca'nın ziyaret ettiği hastalar arasında, enkazdan çıkarılışı esnasında sedyenin taşınmasına yardım ettiği Fatma Yamış ve Kuştepe'nin telefonla konuştuğu Azize Çelik, eşi Cengiz Çelik ile oğlu Muhammet Çelik de yer aldı.

Bakan Koca, yaralılarla bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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Sağlık Bakanı Koca, yaralıları ziyaret etti
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