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Son dakika tedavisi ne durumda? Corona virüsü aşısı hakkındaki gelişmeler

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan kısa süre içinde, başka ülkelerde de görüldü. Yapılan açıklamalara göre corona virüsü vakalarının sayısı 7 bini bulurken, ölü sayısı ise 170 oldu. Novel coronavirus veya 2019-nCoV adıyla da bilinen bu virüs bir pozitif polariteli tek zincirli RNA virüsü olarak tanımlanıyor. Corona virüsü aşısı üstünde çalışmalar ise devam ediyor. Çin dışında birçok ülkede tedavi için araştırmalar yapılıyor. Corona virüsü aşısı hakkında yeni gelişmeler var. İşte konuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 30.1.2020 15:31 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 15:33 ABONE OL
Son dakika corona virüsü tedavisi ne durumda? Corona virüsü aşısı hakkındaki gelişmeler

Tıp dünyasında bu tip belirsiz durumlar daha önce de görülmüştü. Son beş yılda Ebola salgını, Zika salgını ve yine bir koronavirüs olan MERS (Orta Doğu Solunum Yetmezliği) salgını yaşandı. Yeni virüs de şimdilik sadece "2019-nCoV" olarak biliniyor.

Ama tedavi amaçlı aşı gelişiminin yıllar sürdüğü diğer salgınların aksine, bu yeni virüsün yayılmasını önlemeye karşı aşı geliştirme süreci, tespit edilmesinden saatler sonra başladı.

Çinli yetkililer yeni virüsün genetik kodunu hızla açığa çıkardı. Bu bilgi, virüsün nereden geldiğini, yayıldıkça ne gibi değişimlere uğradığını ve insanların korunması için ne gibi adımlar atması gerektiğini anlamaya yardımcı oldu.

Teknolojik ilerlemeler ve dünya genelinde hükümetlerin salgına karşı araştırma fonlarını artırma kararlarıyla, bilim insanları hızla harekete geçebildi.

'daki Inovio adlı laboratuvarda çalışan bilim insanları yeni virüse karşı aşı geliştirebilmek için yeni tür bir teknolojisi kullanıyor. Şimdilik adı "INO-4800". İnsanlar üzerinde deneme planlarına yaz başında başlayacaklar.

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Son dakika corona virüsü tedavisi ne durumda? Corona virüsü aşısı hakkındaki gelişmeler
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