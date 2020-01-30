Son dakika corona virüsü tedavisi ne durumda? Corona virüsü aşısı hakkındaki gelişmeler

Tıp dünyasında bu tip belirsiz durumlar daha önce de görülmüştü. Son beş yılda Ebola salgını, Zika salgını ve yine bir koronavirüs olan MERS (Orta Doğu Solunum Yetmezliği) salgını yaşandı. Yeni virüs de şimdilik sadece "2019-nCoV" olarak biliniyor.

Ama tedavi amaçlı aşı gelişiminin yıllar sürdüğü diğer salgınların aksine, bu yeni virüsün yayılmasını önlemeye karşı aşı geliştirme süreci, tespit edilmesinden saatler sonra başladı.

Çinli yetkililer yeni virüsün genetik kodunu hızla açığa çıkardı. Bu bilgi, virüsün nereden geldiğini, yayıldıkça ne gibi değişimlere uğradığını ve insanların korunması için ne gibi adımlar atması gerektiğini anlamaya yardımcı oldu.

Teknolojik ilerlemeler ve dünya genelinde hükümetlerin salgına karşı araştırma fonlarını artırma kararlarıyla, bilim insanları hızla harekete geçebildi.

San Diego'daki Inovio adlı laboratuvarda çalışan bilim insanları yeni virüse karşı aşı geliştirebilmek için yeni tür bir DNA teknolojisi kullanıyor. Şimdilik adı "INO-4800". İnsanlar üzerinde deneme planlarına yaz başında başlayacaklar.