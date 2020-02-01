Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Maydanoz sarımsak limon kürünün mucizevi faydaları

sarımsak limon kürünün mucizevi faydaları

sarımsak ve faydaları ile kalp sağlığınız yeniden şekillenecek. Kalp hastalıklarını tedavi edebilen maydanoz sarımsak limon kürünü evde bulunan malzemeler ile kolay bir biçimde hazırlamak mümkün. Peki maydanoz sarımsak limon kürünün ne gibi bir faydaları bulunuyor. İşte maydanoz sarımsak limon kürü tarifi ve faydaları...

Giriş Tarihi: 1.2.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 11:08 ABONE OL
Maydanoz sarımsak limon kürünün mucizevi faydaları

Alternatif tıp yöntemleri, günümüzün en ucuz ve faydalı tedavi yöntemidir desek abartmış olmayız. Evde basit malzemeler ile hazırlanabilen kürler, karışımlar ve tarifler alternatif tıp yönteminin sürekli güncellenen yüzüdür. Bu yöntemlere son eklenen tarif ise kalp hastalıkları üzerindeki etkisi kanıtlanmış sarımsak limon kürüdür.

MAYDANOZ SARIMSAK LİMON KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Gerekli malzemeler:

-10-12 adet maydanoz
-1 diş sarımsak
-2 yemek kaşığı limon suyu
-Yarım su bardağı su

Hazırlanışı:

-Maydanozların hepsini temiz su ile yıkayın. Maydanozların taze olmasına dikkat edilmelidir.
-Yıkadığınız maydanozları saplarıyla birlikte mutfak robotunun içine atın.
-Limonun suyunu sıkın ve robota ekleyin.
-Sararmamış sarımsakları bıçak yardımı ile kesin ve robota atın.
-Robot karışımına son olarak suyu ekleyin.
-Robotu bir süre boyunca çalıştırın. Karışımı bardağa dökün ve bir süre dinlendikten sonra tüketin.

Uygulanışı:

Maydanoz sarımsak limon kürünün kullanımı oldukça basittir.. Kürü ilk 3 gün yukarıdaki tarife uygun bir biçimde kullanmalı, sonrasında ise 3 gün boyunca içinde sarımsak olmadan kullanmalısınız. Sonraki 3 gün ise karışımı yine sarımsakla hazırlayıp, toplamda 9 gün boyunca kullanım yapmalısınız. 9 günlük karışımı bitirdikten sonra 3 gün bekleyip, tekrardan aynı sürece girerek maydanoz sarımsak limon kürünün etkilerini gözlemleyebilirsiniz. İki seferlik kullanım yeterli olacaktır.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Maydanoz sarımsak limon kürünün mucizevi faydaları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN