Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Kolesterolü bitiren ilaç gibi besin...

bitiren ilaç gibi besin...

Dünyada birinci sırada gelen ölüm nedeni olan kalp-damar hastalıklarına sebebiyet veren ana etkenlerden biri de kolesteroldür. Yağ benzeri bir maddenin mum kıvamında damarlarda birikmesi genel olarak kolesterol olarak tanımlanır. Günümüzde en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biri olan kolesterol düzenli ve sağlıklı beslenmeyle kontrol altına alınabiliyor. İşte kolesterol hakkında merak edilenler ve kontrol altına almanızı sağlayacak maydanoz kürü tarifi…

Giriş Tarihi: 6.2.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 14:37 ABONE OL
Kolesterolü bitiren ilaç gibi besin...

Kolesterol her insanda bulunan, insan vücudunun ürettiği mumsu yapıda bir yağdır. Kolesterol hücre oluşumu sırasında, vücuda ve hücrelere enerji üretilirken ve vücudu iltihaplanmalara karşı savunmada gerekli olan bir yapıdır. Vücut bu görevler için ihtiyacı olduğu kadar kendisi üretmektedir. Bunun yanı sıra insanlar hayvansal kaynaklı gıdalardan da kolesterol almaktadır. Fakat vücuttaki kolesterol seviyesi çok yüksek miktarlara eriştiğinde zaman içinde damarlarda tıkanma görülebilmektedir.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kolesterolü bitiren ilaç gibi besin...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN