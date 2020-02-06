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Tanısı zor konulan dermatolojik hastalıklara dikkat!

Deride kabarma, kızarıklık, renk değişiklikleri, kaşıntı, döküntüler ya da iltihaplı şişlikler; hastalıkları genellikle bu belirtilerle gelebiliyor. Ancak tanısı zor konulan dermatolojik rahatsızlıklar hastaların doktor doktor gezmesine, yanlış teşhis sonucu tedavilerinin gecikmesine ya da pek çok olumsuz etkiye yol açabiliyor. Cilt hastalıkları konusunda uzman doktorlara başvurulması ve vakit kaybedilmeden tedaviye başlanması önem taşıyor. Dermatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Özer Arıcan, tanısı zor koyulan dermatolojik hastalıklar konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 6.2.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 11:25 ABONE OL
Tanısı zor konulan dermatolojik hastalıklara dikkat!

CİLT SORUNLARINDA ÖNCE DERMATOLOJİ UZMANINA BAŞVURULMALI

hastalıklarında tanı süreci, tablonun karmaşıklığı ya da belirtilerin benzerlik göstermesi nedeniyle bazen güçleşebilmektedir. Vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen cilt hastalıklarında ilk önce dermatoloji uzmanına başvurulması gerekir. Tedavi süreci başladıktan sonra yanıt alınamıyorsa farklı dermatoloji uzmanlarından görüş alınabilir. Örneğin çocuk hastalardaki cilt rahatsızlıklarında bazen önce farklı branşlarda ilaç tedavisine başlanabilmektedir. Farklı ilaçların kullanılması bu lezyonların görünümünü bozarak dermatoloji uzmanının tanı koymasını zorlaştırabilir. Dermatolojide lezyonun yerleşimi, süresi, dağılımı, tipi, şekli ve değişimi tanı kriterlerini oluşturur. Bir lezyonun sırt ve karın bölgesinde çıkmasıyla kol bacak gibi bölgelerde çıkması farklı hastalıkları akla getirebilmektedir.

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Tanısı zor konulan dermatolojik hastalıklara dikkat!
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