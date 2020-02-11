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Bu besinleri sabah uyanır uyanmaz yerseniz kilo verdiriyor!

Sabah erken saatlerde tüketmeniz gereken bazı hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olabilir. Özellikle diyet yapanların işine yarayacak olan bu besinler sağlayarak kilo verme sürecinizde etkili oluyor. Peki kilo vermenizi sağlayacak olan besinler nelerdir? İşte beslenmenize ekleyeceğiniz, yağ yakmanıza yardımcı olacak besinler...

Giriş Tarihi: 11.2.2020 15:33 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 15:33 ABONE OL
Bu besinleri sabah uyanır uyanmaz yerseniz kilo verdiriyor!

YULAF EZMESİ

Sabahları bir miktar sütle tüketeceğiniz yulaf, sizi gün boyunca tok tutacağı gibi, enerji depolamanızı da sağlayacaktır.

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Bu besinleri sabah uyanır uyanmaz yerseniz kilo verdiriyor!
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