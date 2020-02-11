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Korona virüsünün panzehiri paça çorbası

Son günlerde 'de hızla yayılan ve pek çok insanın ölümüne neden olan korana virüsünün panzeri olarak görülen paça çorbası, soğuk kış mevsiminin en çok tüketilen çorbaları arasında yer alıyor.

İHA Sağlık
Giriş Tarihi: 11.2.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 11:41 ABONE OL
Korona virüsünün panzehiri paça çorbası

Prof. Dr. Canan Karatay geçtiğimiz günlerde korona virüsünden korunmak isteyenlerin paça çorbası tüketmesi gerektiği söylemişti. Karatay'ın bu açıklamalarına, paça çorbası yapan lokantaların sahipleri ve çalışanları da destek verdi. Gaziantep'te lokanta işleten Ahmet Çadır, kelle paçanın yıllardır grip gibi kış hastalıkların tamamına karşı koruma kalkanı olduğunu, son dönemlerde dünyayı kasıp kavuran ve Çin'de acı bilançolara neden olan korona virüsüne de panzehir olduğunu kaydetti.

Kelle paçanın her derde şifa olduğunu, herhangi bir yan etkisinin de olmayacağını vurgulayan Çadır, "Paça, korona virüsüne karşı diye açıklama yapan Canan Karatay hocamız çok doğru söylüyor. Çünkü bu gibi bütün virüslerin ana etkisi vücudu dirençsiz bırakmak ve bağışıklığı düşürmektir. Korona da son günlerde yaygınlaşan, bu tip bir virüs.

Bu virüse karşı paça çorbamızda, antibiyotik, jelatin, kalsiyum, vitamin, protein ve vücudun bağışıklığını kuvvetlendirecek maddeler var. Yani paça bütün virüslere karşı vücudun direncini arttırarak bağışıklığı güçlendirir. Biz bu nedenle de korona virüse karşı kelle paça çorbasının etkili olabileceğini düşünüyoruz. Bu çorba ile güçsüz kalan vücudun bağışıklık sisteminin tekrar kuvvetleneceğini düşünüyoruz" dedi.

Kelle paça çorbasının yapım aşamalarından da bahseden Çadır, doktorların da paça çorbasını sıklıkla tüketilmesi tavsiyesinde bulunduğunu vurgulayarak paçanın en az haftada bir kez içilmesi halinde hastalıklara karşı dirençli olunacağını aktardı.

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Korona virüsünün panzehiri paça çorbası
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