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Kemiklerin sessiz hırsızı osteoporoza karşı önleminizi alın!

Günden güne kemiklerin erimesine neden olarak vücut yapısını ve dengesini bozan osteoporoz 50 yaşından sonra her 3 kadından birinde görülebiliyor. 30'lu yaşlara kadar yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini alıp dans, yoga gibi fiziksel aktivitelerde bulunmak osteoporoz riskini önemli oranda azaltabiliyor. ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Prof. Dr. Demet Ofluoğlu osteoporoz ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 14:21 ABONE OL
Kemiklerin sessiz hırsızı osteoporoza karşı önleminizi alın!

MENOPOZLA BİRLİKTE RİSK ARTIYOR

Osteoporoz, kemik kalitesi ve gücünde azalma sonucu kemiğin kırılgan hale gelmesidir. Toplumun yaşlanması ile önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmektedir. Erkeklere göre kadınlarda daha fazla görülen osteoporoz 50 yaş üstündeki her 3 kadından 1'inde ortaya çıkmaktadır. Bunda kadınlarda kemik kütlesinin az olması ve menopozla birlikte kemik kaybının hızlanması önemli bir etkendir. Osteoporozda en önemli risk faktörü genetik etkilerdin ancak doğuştan gelen hastalıklar, kronik hastalıklar, tiroit bezi hastalıkları ve romatizmal hastalıklar sonucu da yaşanabilmektedir.

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Kemiklerin sessiz hırsızı osteoporoza karşı önleminizi alın!
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