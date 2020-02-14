Adet sancısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Adet sancısına evde doğal ve bitkisel çözüm önerileri

Adet sancısı, genellikle adet boşaltımı sırasında rahimin kasılmasından dolayı damarlarda meydana gelen basıncın artmasından dolayı görülmektedir. Bölgedeki kasılma arttıkça, rahim, mide ve kasık bölgesinde şiddetli ağrılar görülebilir. Bu sebeple adet sancısını azaltan yöntemlerde öncelik bölgedeki basıncı azaltıcı ve kan dolaşımının hızlanmasını sağlayacak yöntemlerdir. Bu yöntemlere geçmeden önce belirtilmesi gereken konu, adet sancısı için doktora ne zaman gidilir? sorusunun cevabıdır.

Adet sancılarının çok yoğun şiddetli olması ve kronik bir hal alması durumunda, özellikle de adet dönemi düzensiz olan kadınların bir uzman yardımı almaları önemlidir. Ayrıca adet döneminde sindirim sistemi sorunları da görülebilmektedir. Sürekli ishal veya kabızlık gibi sorunlar, karın bölgesinde görülen şişkinlik midedeki ekşime gibi sorunlar da adetin adet sancısının yanı sıra doktor müdahalesi gerektirecek komplikasyonları arasında yer almaktadır. Adet sancısı için evde uygulanabilecek yöntemler ise şu şekilde sıralanmaktadır;

ŞİDDETLİ ADET SANCISINA NE İYİ GELİR? ADET DÖNEMİNDE SANCIYA NE İYİ GELİR?

Sıkça tercih edilen bir yöntem olarak bölgeye sıcak su kompresörü uygulamak rahim bölgesindeki kasların gevşemesini sağlayacak ve kan damarları üzerinde yer alan basıncı azaltacaktır

Günlük olarak yapılan egzersizler, vücuttaki tüm kas gruplarının sağlıklı bir şekilde çalışabilmesini sağlamaktadır. Bunlar arasında rahimdeki kaslar da yer almakta olup, düzenli egzersiz yapan kadınlarda adet sancılarının azaldığı gözlemlenmiştir

Kan dolaşımını hızlandırıcı özelliği ile söğüt talaşının 10 dakika kadar kaynatılıp tüketilmesi adet sancısına karşı önerilmektedir

Fesleğenin 10 dakika kadar kaynatılarak günde 3 seferden tüketilmesi, adet sancısına iyi geldiği bilinmektedir

Östrojen hormonunu yükseltici etkisi ile bilinen melisa çayı ve soya fasulyesi, adet döneminde yaşanan hormonel değişimlere karşı etkili bir savunma sunmaktadır. Lakin tüketilen ürünlerin belirli bir dozajın üzerinde tüketilmemesi gerekmektedir

Şeker kamışı pekmezi içeriğinde bulunan kalsiyum, potasyum ve B grubu vitaminleri ile ön plana çıkmaktadır. Kan dolaşımı üzerinde yer alan bilinen etkileri dolayısıyla, adet döneminde ağrılı adet sancısı çeken kişilere önerilen doğal yöntemlerden birisidir

ADET SANCIM ÇOK ŞİDDETLİ NE YAPMALIYIM? ADET SANCISINA NE İYİ GELİR?