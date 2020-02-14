Kansere ne iyi gelir? Kansere iyi gelen bitkisel ve doğal tedavi yöntemleri nelerdir?

Birçok farklı çeşidi bulunan kanser hastalığı günümüzde birçok insanda karşılaşıldığı bilinen ve çağımızın hastalığı olarak uzmanlar tarafından tanımlanan ölümcül bir hastalıktır. Erken teşhisin önemli olduğu bu rahatsızlıktan korunmak veya kurtulmak için tüketilebilecek besinlerle tedavi sürecini hızlandırmak ve desteklemek mümkündür. Peki, Hangi kansere hangi bitki iyi gelir? Kansere iyi gelen gıdalar hangileridir? İşte tüm bu sorularınızın cevabı ve konu ile ilgili detaylar…

KANSERDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Belirli Gıdaların Çok Fazla Beslenmesi Kanser Riskini Artırabilir. Bu nedenle kansere iyi gelen yiyecekler yerine öncelikli olarak bu hastalığın riskini arttıran besinlerden uzak durulmalıdır.

Gözlemsel çalışmalar, belirli yiyeceklerin yüksek tüketiminin kanser gelişme olasılığını artırabileceğini defalarca göstermiştir!

Şeker oranı yüksek, lif ve besin değeri düşük işlenmiş gıdalar daha yüksek kanser riskine bağlanmıştır

Özellikle araştırmacılar, kan şekeri seviyelerinin yükselmesine neden olan bir diyetin mide, göğüs ve kolorektal kanserler de dahil olmak üzere çeşitli kanser riskinde artış ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır.

47.000'den fazla yetişkinde yapılan bir çalışmada, rafine karbonhidratlarda yüksek bir diyet tüketenlerin, rafine karbonhidratlarda düşük bir diyet yiyenlere göre kolon kanserinden ölme olasılığının neredeyse iki katı olduğu bulunmuştur.

Daha yüksek kan şekeri ve insülin seviyelerinin kanser risk faktörleri olduğu düşünülmektedir. İnsülinin, hücre bölünmesini uyardığı, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını desteklediği ve bunların ortadan kaldırılmasını zorlaştırdığı gösterilmiştir. Ek olarak, yüksek seviyelerde insülin ve kan şekeri vücudunuzdaki iltihaplanmaya katkıda bulunabilir. Uzun vadede, bu anormal hücrelerin büyümesine yol açabilir ve muhtemelen kansere katkıda bulunabilir.

Bu nedenle diyabetli insanlar - yüksek kan şekeri ve insülin seviyeleri ile karakterize bir durum - belirli kanser türleri için yüksek risk altında olabilirler

Örneğin, diyabetiniz varsa kolorektal kanser riskiniz %22 daha yüksektir.

Yüksek oranda şeker tüketimi kanser riskini ciddi oranda arttırmaktadır!

Kansere karşı korunmak için, şekeri yüksek ve rafine karbonhidratlar gibi insülin düzeylerini artıran gıdaları sınırlayın veya bunlardan kaçının

İşlenmiş et, tuzlama, sertleştirme veya sigara içilmesiyle lezzeti korumak için işlenmiş et anlamına gelir. Sosisli sandviç, jambon, domuz pastırması, chorizo, salam ve bazı şarküteri ürünleri içerir.

Gözlemsel çalışmalar, işlenmiş etin tüketilmesi ile artmış kanser riski, özellikle kolorektal kanser arasında bir ilişki olduğunu bulmuştur

Yapılan çalışmaların büyük bir incelemesi, büyük miktarda işlenmiş et yiyen kişilerin, bu tür yiyecekleri çok az yiyen veya hiç yiyemeyenlere kıyasla% 20-50 oranında artmış kolorektal kanser riskine sahip olduğunu bulmuştur

Bazı gözlemsel çalışmalar kırmızı et tüketimini kanser riskinde artışla ilişkilendirmiştir

Bununla birlikte, bu çalışmalar genellikle işlenmiş et ve işlenmemiş kırmızı et arasında ayrım yapmaz ve bu da sonuçları çarpıtır.

Birden fazla çalışmadan elde edilen sonuçları birleştiren bazı incelemeler, işlenmemiş kırmızı eti kansere bağlayan kanıtların zayıf ve tutarsız olduğunu bulmuştur

Bu zararlı bileşiklerin aşırı birikmesi iltihaplanmaya katkıda bulunabilir ve kanser ve diğer hastalıkların gelişiminde rol oynayabilir

Yağ ve protein bakımından zengin hayvansal gıdalar ve ayrıca yüksek oranda işlenmiş gıdalar gibi bazı gıdaların, yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında bu zararlı bileşikleri üretmesi muhtemeldir.

Bunlar et - özellikle kırmızı et - bazı peynirler, kızarmış yumurta, tereyağı, margarin, krem peynir, mayonez, yağlar ve fındık içerir.

Kanser riskini en aza indirmek için yiyecekleri yakmaktan kaçının ve özellikle buharda pişirme, haşlama veya kaynatma gibi et pişirirken daha yumuşak pişirme yöntemlerini seçin. Gıdaları marine etmek de yardımcı olabilir

Birçok gözlemsel çalışma, yüksek süt tüketiminin prostat kanseri riskini artırabileceğini göstermiştir

Bir çalışmada yaklaşık 4.000 prostat kanseri olan erkek izlendi. Sonuçlar, tam yağlı süt alımının hastalığın ilerlemesi ve ölüm riskini artırdığını göstermiştir.

KANSERE İYİ GELEN GIDALAR HANGİLERİDİR?

1. Havuç

Havuç, K vitamini, A vitamini ve antioksidanlar dahil olmak üzere birkaç temel besin içerir. Havuç ayrıca belirgin turuncu renkten sorumlu yüksek miktarda beta-karoten içerir. Son çalışmalar, beta-karotenin bağışıklık sistemini desteklemede hayati bir rol oynadığını ve belirli kanser türlerini önleyebileceğini göstermektedir.

2. Balık

Somon, uskumru ve hamsi de dahil olmak üzere yağlı balıklar, B vitamini, potasyum ve omega-3 yağ asitleri gibi temel besinler açısından zengindir. Bir çalışma, tatlı su balıklarında diyetleri yüksek olan kişilerin, kolorektal kanser için tatlı su balıklarında düşük olanlardan yüzde 53 daha düşük bir risk taşıdığını bulmuştur.

Bir başka çalışmada, balık yağı tüketiminin daha sonraki yaşamında prostat kanseri riskinin önemli ölçüde daha düşük olduğu bulunmuştur.

3. Ceviz

Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü'ne göre, fındıklar kanseri önleyici özellikler sergilemektedir, ancak bilim adamları cevizleri diğer fındık türlerinden daha fazla incelemiştir.

Ceviz, vücudun ürolitinlere metabolize ettiği pedunculagin adı verilen bir madde içerir. Ürolitinler östrojen reseptörlerine bağlanan ve meme kanserinin önlenmesinde rol oynayabilecek bileşiklerdir.

4. Bakliyat

Fasulye, bezelye ve mercimek gibi baklagiller lif bakımından zengindir, bu da bir kişinin kanser gelişme riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

14 çalışmanın bir meta-analizi, daha yüksek baklagil tüketimi ile düşük kolorektal kanser riski arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir.

HANGİ KANSERE HANGİ BİTKİ İYİ GELİR?

Kanser hastalığı ile karşı karşıya kalan insanlar tedavilerini desteklemek amaçlı internet üzerinden kansere iyi gelen bitkileri araştırıyor. Ancak uzmanlara göre bu tarz bitkisel tedavi yöntemleri ancak doktor gözetiminde alınmalı bunun dışında kemoterapi gibi tedaviler alan kanser hastalarının internet üzerinden bulduğu bu önerileri uzman doktoruna danışmadan kullanmamalıdır.

Kansere karşı bitkisel tedavi yöntemleri sadece doktor tavsiyesi ve gözetiminde gerçekleştirilmelidir!

Bunun dışında yukarıda bulunan yiyecekler kanser hücrelerine karşı vücudu koruyan özellikleri bulunduğundan tedavinize de katkı sağlayabilmektedir. Kanserin yayılmasını önleyen bitkiler söz konusu olmamakla beraber uzmanınızın da izniyle sadece tedavinize destek verici nitelikte kullanılabilir.

KEMİK KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR? KEMİK KANSERİNDE İYİLEŞME ORANI