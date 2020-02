Kesintisiz gece uykusu bağışıklığı güçlendirir

Hastalıklara karşı en dirençsiz grubun başında çocuklar geliyor. Ateş, burun akıntısı, hırıltılı öksürük, ishal gibi şikayetler çocukların ve dolayısıyla ailelerin hayatlarını olumsuz etkiliyor. Florence Nightingale Hastanesi Kadıköy Tıp Merkezi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Lale Seren, çocuklarda bağışıklığı güçlendirmenin yollarını anlattı...Doğumdan itibaren ilk 6 ay tek başına, daha sonra tamamlayıcı gıdalarla beraber 2 yaşına kadar anne sütü verilmesi, bebeğin hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlar.Bebek ve çocuk beslenmesinde yağ, protein, karbonhidrat ve vitaminmineral ile eser elementler yönünden her yaşa uygun beslenme yapılmalıdır. Uygun yaş grubuna göre; çocuk için her gün süt– süt ürünlerinin (yoğurtayran ve kefir gibi fermente ürünler), yumurta, et, meyve-sebze, tahıllar ve baklagillerin tüketilmesi dengeli olmalıdır.Beslenme sorunu olan çocuklarda çinko desteği verilmesi önemlidir. Demir eksikliği olan çocuklarda da demir desteği bağışıklık için önemlidir.Son yıllarda D vitamini eksikliğinde üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı saptanmıştır. Özellikle kış aylarında ortaya çıkan D vitamini eksikliği için doktor kontrolünde uygun desteğin verilmesi gerekir.Çocukların sağlıklı gelişimleri için kesintisiz gece uykusu en az beslenme kadar önemlidir. Uyku sırasında, özellikle karanlıkta melatonin hormonu salgılanır. Bu hormonun salgılanması bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir role sahiptir.Çocuklara küçük yaşta kişisel hijyen ve el yıkamanın öğretilmesi, bulaşıcı hastalıklardan korunmada çok etkilidir.Hapşırırken ve öksürürken mendil kullanımının küçük yaşta öğretilmesi, hastalıklardan korunmada en önemli adımlardır.Çocuklar, hasta olduğu bilinen, şiddetli öksüren kişilerden uzak durmalı, yakın temas kurmamalıdır.Bol sıvı tüketilmesi, dengeli beslenme ve spor yapmak, bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli etkenlerden biridir.Mevsimine uygun olarak çocukların giyimine özen gösterilmelidir.Sınıfların her teneffüste havalandırılması gereklidir.Hasta çocukların okula gönderilmemesi; hem diğer çocukları korumak, hem de istirahat ve iyileşmenin hızlanması için gereklidir.

