Kuru öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer? Kuru öksürüğü ne keser? Evde doğal ve bitkisel yöntemler

Genelde iki farklı şekilde karşımıza çıkan öksürük probleminin boğazda salya veya balgam üretimi olmadığı şekli kuru öksürük olarak adlandırılır. Boğazda bol miktarda salya, balgam ve tükürüğe rastlanması halinde ise bu durum balgamlı öksürük olarak değerlendirilir. Peki kuru öksürüğe ne iyi gelir? Bu noktada öncelikle dikkat edilmesi gereken nokta, öksürüğe sebep olan faktörün tespit edilmesidir. Bu problem kimi zaman sigara ya da farklı tahriş edici özellik taşıyan maddelere bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi sebebi çeşitli hastalıklar da olabilir. Dolayısıyla kuru öksürük nasıl geçer, öksürüğü ne keser noktasında uzman hekim görüşleri doğrultusunda yönetilmesi gereken bir tedavi sürecine ihtiyaç vardır. Evde doğal ve bitkisel yöntemlerle öksürük nasıl geçer araştırması yapmadan önce bir hekime başvurulması gerekir. Hekim gerekli gördüğü takdirde sorunun çözümü için ilaç reçete edebilir, problemin kaynağı çevresel faktörler ise yaşam düzeninin değiştirilmesini talep edebilir. Bununla birlikte evde doğal tedavi sürecine yönelik öneride bulunması mümkündür.

KURU ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Öksürüğe iyi gelen yöntemler arasında ilk sırada kesinlikle gün içerisinde bol sıvı tüketmek geliyor. Kuru öksürük tedavisi için öncelikle, öksürüğe sebep olan faktörlere yönelik yaşam düzeninde değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Örneğin öksürüğün sebebi sık sigara tüketmek ve sigara dumanına maruz kalmak ise doktor tarafından sigaradan ve sigara dumanından uzak durulması önerilir.

Öksürüğe son veren evde doğal ve bitkisel yöntemler şunlardır:

Bal: Öksürük tedavisinde uzun yıllardan beri kullanılan bir doğal kaynaktır. Boğazdaki ağrıyı azaltarak balgam oluşumunun önüne geçer. Boğazı yumuşatır. Kuru öksürüğü kesmek için ılık sütün içerisine bir miktar ilave edeceğiniz balı gün içerisinde birkaç kez içebilirsiniz. Zerdeçal: Grip, soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıkların tedavisinde oldukça etkili bir bitkisel kaynaktır. Bu hastalıklar sebebiyle ortaya çıkan semptomları büyük oranda yok eder. Kuru öksürük de bu semptomlardan bir tanesidir. Bunun için bir çay kaşığı zerdeçal tozunu kaynar suyun içerisine atabilir, bu karışımı günde üç kez içerek kuru öksürük problemine son verebilirsiniz. Bununla birlikte dilerseniz hem boğazınızı yumuşatması hem de bağışıklığınızı güçlendirmesi amacıyla karışımın içerisine bal ilave edebilirsiniz. Sarımsak: Antioksidan açısından zengin içeriği sayesinde vücuttaki serbest radikallerin dışarı atılmasını mümkün kılar. Bunun için 5 diş sarımsağı 2 su bardağı sütün içerisinde 5 dakika boyunca kaynatın. Süzdükten sonra içerisine 1 çorba kaşığı bal ilave edin. Günde 3 kez bir kahve fincanı içerisinde tüketerek kuru öksürük problemine son verebilirsiniz. Portakal çayı: C vitamini açısından oldukça zengin bir içeriğe sahip olması, portakalı pek çok hastalığın evde doğal tedavisi sürecinde önemli bir meyve haline getiriyor. Kuru öksürük problemini gidermek için de yasemin çiçekli portakal çayı tüketebilirsiniz.

Kuru öksürüğe ne iyi gelir, İbrahim Saraçoğlu kürü:

Kuru öksürüğe iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü malzemeleri ve tarifi şu şekildedir:

5-6 etli keçiboynuzunu, 2 bardak suya küçük küçük kırın. 7-8 dakika kaynatın. Ilıtın ve süzün. İkiye bölerek sabah ve akşam için. Keçiboynuzunu koyu kahve veya siyah renkli olanlardan seçin.

Bir başka kür tarifi ise şu şekildedir:

Tomurcuklu ve çatlamış olan hatmi çiçeğinden 6-7 tane alın ve yarım bardak kaynar sütün veya suyun içine atın. Arada bir karıştırın ve 1 dk. Kaynatın. 3-4 dk. Bekletin. Şeker ilave etmeyin. Bunu yudum yudum tüketin.

Yukarıdaki tarif aynı zamanda çocuklarda ve bebeklerde kuru öksürüğe ne iyi gelir sorusunun cevabı niteliğindedir.

ÇOCUKLARDA ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR? ÇOCUKLARDA ÖKSÜRÜK DOĞAL VE BİTKİSEL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ İLE NASIL GEÇER?

KURU ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Kuru öksürüğü ne keser sorusuna doktorlar tarafından verilen cevaplar arasında en yaygın olanı ilaç kullanımıdır. Enfeksiyon ve alerjik reaksiyona bağlı olarak ortaya çıkan öksürük problemi için tedavi sürecinde ilaç kullanımına başvurulur. Bununla birlikte vücudun herhangi bir bölgesinde viral bir enfeksiyon söz konusu ve öksürük problemi bu enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıktı ise ilaç tedavisine başvurulur. Kuru öksürük şurubu yerine yine doktor önerisi ile sorunun doğal ve bitkisel çözümünün aranması da mümkündür.

Doktorlar tarafından önerilen kuru öksürüğe karşı alınması gereken tedbirler şu şekildedir:

Sigara dumanından kaçının. Kuru öksürük nasıl kesilir sorusu cevaplanırken öncelikle sigara kullanımı ve sigara dumanına ne kadar maruz kalındığı incelenir. Yeme içme alışkanlıklarınıza dikkat edin. Sürekli kuru öksürük problemine maruz kalmak istemiyorsanız özellikle kış aylarında mevsim şartlarına uygun, vitamin açısından zengin besinler tüketmeye çalışın. Tükettiğiniz meyve ve sebzelerinde mevsiminde taze olmasına özen gösterin. Çok kuru ortamlarda bulunmamaya çalışın. Bulunduğunuz odayı nemlendirmeye çalışın. Bunun için bulunduğunuz odada yer alan kaloriferin üzerine bir miktar su koyabilirsiniz. Yaşam alanınızın temiz ve havadar olmasını sağlayın. Bağışıklık sistemine iyi gelen ve boğaz ağrısına son veren doğal karışımlar tüketmeye çalışın. Sıcak suyun buharını soluyarak solunum yollarının nemlenmesini sağlayabilir, bu sayede boğazınızda yumuşama yaratarak kuru öksürük probleminde gözle görülür bir azalma sağlayabilirsiniz.

KURU ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

Geçmeyen kuru öksürük çeşitli hastalıkların habercisi olabilir. Özellikle 8 hafta ve üzerinde devam eden problem için mutlaka bir hekim görüşüne başvurulmalı, geçmeyen öksürük neyin belirtisidir sorusuna hekimle birlikte yanıt aranmalıdır. Kuru öksürük nedenleri aşağıdaki faktörlerden bir tanesi olabilir:

Astım

Kuru öksürük sebepleri arasında en sık rastlanan hastalıklardan bir tanesidir. Astım hastalarında genellikle kuru öksürük ile birlikte nefes darlığı, göğüste hırıltı, göğüste sıkışma gibi semptomlara rastlanır.

Reflü

Kuru öksürüğe sebep olan faktörlerden en sık rastlananlardan bir tanesi de reflüdür. Reflü hastalarında, yatakta sırtüstü uzanırken mide asidinin yemek borusuna geçişinin kolaylaşmasına bağlı olarak reflü öksürüğü görülür.

Akciğer hastalıkları

Kuru öksürük; tüberküloz, amfizem, pnömon, sarkoidoz, nonastmatik, eozinofilik, bronşit gibi interstisyel akciğer hastalıklarına bağlı olarak meydana gelebilir.

Sinüzit

Sinüslerin iltihaplanması, kuru öksürük problemini meydana getirir. Sinüzit hastalarında genellikle kuru öksürük ile birlikte geniz akıntısına rastlanır.

Alerji

Kuru öksürüğün en sık rastlanan nedenlerinden bir tanesidir. Kuru öksürüğe hapşırma, burun kaşıntışı ve tıkanıklığı gibi problemler eşlik eder.