İstanbul'da ekmek ve unlu mamuller denetimi

"DENETİMİ İSTANBUL'DA 750 PERSONELİMİZLE BAŞLATTIK"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı gıda denetimi seferberliği kapsamında her gün bir sektör denetleniyor. İlk gün süt ve süt ürünleri, ikinci gün et ve et ürünleri üretimi yapan işletmelerin denetiminin ardından bugün de ekmek ve unlu mamüller üretimi yapan işletmeler denetlendi. Esenler'deki denetimlere İstanbul İl Tarım Orman Müdür Vekili Nazif Koca da katıldı. Ekipler buradaki iş yerinde ürünlerin hijyen koşullarını, ürünlerin gramajlarını ve evraklarını inceledi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gramaj ölçümü yapılan ürünlerden numuneler aldı.

Denetimlere katılan İstanbul İl Tarım Orman Müdür Vekili Nazif Koca, "Sayın bakanımızın gıda denetim seferberliğiyle ilgili olarak bugün de ekmek ve ekmek çeşitleriyle unlu mamül üreten işletmelerin denetimini, İstanbul'da 39 ilçemizde ve 750 personelimizle başlattık ve şu anda devam ediyor. Esenler ilçemizde şu anda bir ekmek üretim işletmesindeyiz. İstanbul'da normalde 5 bin 700 tane ekmek, ekmek çeşidi; unlu mamüller de dahil toplam 8 bin 700 tane işletmeye var.

Denetime mal kabulünden ve mallardan başlandı. Oradaki unların durumu hijyen ve genel hijyen koşullarına göre uygunluğu tespit edildi. Genel hijyen kurallarında tuvaletler ve çalışma ortamları da dahil hepsi kontrol edildi. Daha sonra üretim aşamasında fiziksel olarak un ve unlu mamülleri yapılan ekmeğin gıdayla temas eden uygun malzemelerle yapıldığına dair testi yapılıp gözlendi. Daha sonra üretime gelindi. Burada ekmekten arkadaşlarımız ağırlık numunesi aldılar. Daha sonra bunu tuz için alıp İl Gıda Kontrol Laboratuvarı'na analize göndereceğiz. Tuz oranına bakacağız" diye konuştu.

Koca Esenler ilçesinde denetimi yapılan işletme için de, "Şu anda resmi kontrol görevlilerimiz fırının üretim yerinde. Önce çalışanların hijyen kurallarına uygun olup olmadığına, bonelerinin takılıp takılmadığına, aynı zamanda ellerinin temizliğine baktık. Sonra ekmek hamurlarının gıda ile temasa uygun malzemeler kullanılarak mı yapıldığını kontrol ettik. Gördüğünüz gibi serdiği bezler uygun. Havalandırmaya bakıyoruz. Genel olarak baktığımız şartlar bu" dedi.





2019 YILINDA GERÇEKLEŞİRİLEN RESMİ KONTROLLER

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2019 yılında İstanbul'da ekmek ve unlu mamüller üretim faaliyeti gösteren tüm işletmelerde gerçekleştirilen resmi kontroller ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Toplam 117 bin 115 aktif işletmede 2019 yılında 226 bin 380 resmi kontrol gerçekleştirilmiş, 5 bin 674'ü olumsuz sonuçlanmış. 6 bin 998 numune alınmış, 706 numunede uygunsuzluk tespit edilmiş. 5 bin 674 işletme hakkında 32.809.068 TL tutarında idari para cezası uygulanmış, 87 işletme hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur"