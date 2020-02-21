Uzmanından Atakan Kayalar'a ilişkin değerlendirme

PSİKİYATRİSTLER 'FİLOZOF ATAKAN'IN DURUMUNU NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Okuduğu kitaplar ve felsefe merakıyla Türkiye'nin gündemine oturan 10 yaşındaki Atakan Kayalar adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Kayalar'ın durumuna ilişkin; "Biz olaya pedagojik olarak bakmaktayız. Sosyal medyada bu kadar yer almasını doğru bulmuyoruz" şeklinde açıklamada bulundu. Konuya uzman bir gözle bakan Psikiyatrist Yelda Tan görüşlerini A Haber'e aktardı.

Son dakika! Psikiyatristlerden flaş ‘Küçük Filozof' Atakan Kayalar açıklaması | Video

"İLGİ ODAĞI OLMASI DOĞRU DEĞİL"

Psikiyatrist Dr. Yelda Tan şu değerlendirmeleri kaydetti:

"Şu anda en önemli nokta çok fazla ilgi odağı olmasıdır. Bir farklılığının olduğu ve yaşının üzerinde performans gösterdiği doğrudur. Fakat bu kadar ilgi odağı olması çocuğun psikolojisi açısından doğru değildir. Aileye bu noktada birçok sorumluluk düşüyor. Çocuğa yapılacak olan en doğru şey çok zeki ve başarılısın imajından uzaklaştırmak olmalıdır. Bu tür söylemler onu desteklemez aksine köreltebilir ve öğrenmesini desteklemesini olumsuz etkileyebilir. Çocuğa bu noktada yoldaş olmak gerekir."