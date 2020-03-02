Ağızdaki yaraları 1 saat içerisinde geçiriyor!

AFT OLUŞUMUNA NE İYİ GELİR SORUSUNUN YANITINI

Ağız içinde oluşan aftlar için gargara yapabileceğiniz bir karışımı hazırlamalısınız. Bunun için sumaktan faydalanabilir ve böylece aft oluşumuna ne iyi gelir sorusunun yanıtını da bulabilirsiniz.