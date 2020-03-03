Cildin ve beynin yaşlanmaması için Kolajen ve Glutatyon

Hava kirliliği, stres, plazalarda D vitamini almadan sürekli ekrana bakarak çalışmak; erken yaşlamanın en etkili sebepleri arasında yer alıyor. 30 yaşından sonra ise vücudumuzdaki etkili maddeler daha hızlı azalıyor. Bunları yerine koymak o kadar kolay olmuyor. Medikal Estetik Hekimi Dr. Burcu Zabun, glutatyon ve kolajen hakkında bilgiler verdi…

Glutatyon, vücuttaki en güçlü antioksidandır. Glutamin, sistein ve glisin adında 3 farklı amino asitten oluşur. Vücudumuzda doğal olarak bulunur, gıdalarla ve takviye edici ürünlerle de vücuda alınabilir.



GREYFURT VE HAVUÇTA VAR

Glutatyon içeren ve vücutta glutatyon üretimini sağlayan besinler lahana, karalahana, Brüksel lahanası, enginar, karnabahar, ıspanak, maydanoz, sarımsak, soğan, tarçın, kimyon, zerdeçal, avokado, kuşkonmaz, bamya, kabak, greyfurt, havuç gibi gıdalardır.







Serbest radikallerin zararlı etkilerinden vücudu korumak için devreye antioksidanlar girerler. Glutatyon, vücuttaki sağlıklı hücrelerden elektron çalmaya çalışan serbest radikallere kendindeki fazla elektronlardan vererek onları düzenli molekül haline dönüştürür. Glutatyon, adeta bir serbest radikal avcısı gibi çalışır ve vücudun savunma sistemi için vazgeçilmezdir.

İlerleyen yaşlarda vücudun glutatyon üretimi azalır. Ayrıca sigara, alkol tüketimi, sağlıksız ve asidik beslenme, yetersiz ve kalitesiz uyku, hareketsiz yaşamda glutatyon kaybına sebep olur. Glutatyon eksikliği sadece erken yaşlanmaya neden olmakla kalmayıp, kronik yorgunluktan diyabete, kalp damar hastalıkları ve Alzheimer, Parkinson, demans gibi merkezi sinir sistemi hastalıklarından kansere kadar pek çok hastalığa zemin hazırlarlar.



TAKVİYE OLARAK ALINABİLİR

Yetişkin bir bireyin günlük glutatyon ihtiyacı 500 mg.'dır ancak doğal besinlerle bunun sadece 1/5 mg. kadarlık kısmı sağlanabilir. Bu aşamada glutatyon seviyesini artırabilmek için takviye edici preparatların kullanımı önem kazanır.

Bu takviyeler tablet, sıvı ve enjeksiyon formunda olabilir. Doğru ve etkili içilebilir takviyelere yönelmek, en sağlıklı yöntemdir. Sıvı preperatlar, yüksek emilimi ve hızlı etkinliği sayesinde diğer formlara göre avantaj sağlamaktadır.



TIRNAK VE EKLEMLERE DE İYİ GELİYOR

Cildin elastikiyet ve nem kaybında, kırışıklıkların oluşması ve belirginleşmesinde, cilt kalitesinin azalmasında, cilt yaşlanmasında en önemli sebep kolajen kaybıdır. Kolajen, 30'lu yaşlardan sonra her yıl yüzde 1 oranında kaybedilmektedir. Glutatyon gibi antioksidanların eksikliği de kolajen kaybını hızlandırır. Vücudun ihtiyacı olan kolajenin takviye edilmesi cilt elastikiyetini, kalitesini artırır, kırışıklık oluşumunu önler, saçlara, tırnak ve eklemlere de iyi gelir. Görüldüğü üzere kolajen, dışarıdan görünen yaşlanma etkilerini engellerken, glutatyon da antioksidan etkisi ile vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak yaşlanma sürecini geciktirmektedir.

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