Corona virüsü belirtileri ne zaman başlar? Corona virüsü belirtileri ve korunma yolları nelerdir?

Corona virüsü belirtileri, ülkemizde görülen ilk vakaların ardından daha sık araştırılmaya başlandı. Avrupa ülkelerinde vaka ve ölüm sayısının düzenli olarak artış göstermesi paniğe sebep olurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsten korunmanın mümkün olduğunu, sıfır temas kuralına uyup kendimizi izole ettiğimiz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağımızın altını çizdi. Peki Corona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs nasıl bulaşır? İşte Corona (korona) virüsü ile alakalı merak edilen detaylar…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş başlıyor. Ardından kuru öksürük şikayetleri gözleniyor. Bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor.

Çin'de bazı hastaların hastanede uzun süreli tedavi altına alınması gerekmişti.

Ancak şu an eldeki bilgiler sadece hastaneye kaldırılan ağır hastaların yaşadıklarıyla sınırlı. Virüse yakalanıp daha hafif bir şekilde atlatan olup olmadığı konusunda detaylı bir bilgi henüz yok.

Koronavirüs orta derece soğuk algınlığından, ölüme varacak semptomlara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.