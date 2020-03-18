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virüsü belirtileri ne zaman başlar? belirtileri ve korunma yolları nelerdir?

virüsü Türkiye’de görüldükten günler sonra vaka sayısı hızlı bir şekilde yayılım gösterdi. Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere yetkililer tarafından belirtileri ve korunma yolları konusunda vatandaşlarımız bilinçlendiriliyor. Corona belirtilerinin soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyon hastalıklarının belirtilerine benzer olması ve semptomların ortaya çıkış ve ilerleme şeklinin benzerlik göstermesi yetkililer tarafından yapılan uyarılan dikkate alınmasının önemini ortaya koyuyor. Sağlık Bakanı Koca tarafından geçtiğimiz gün vaka sayısının 98’e çıktığının ve Corona sebebiyle ilk ölümün gerçekleştiğinin açıklanmasıyla birlikte korona virüs belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır ve virüsten korunma yolları nelerdir sorularının yanıtları daha sık araştırılmaya başlandı. İşte Corona belirtileri ve önlemleri ile ilgili merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 18.3.2020 15:29 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 15:36 ABONE OL
Corona virüsü belirtileri ne zaman başlar? Corona virüsü belirtileri ve korunma yolları nelerdir?

virüsü belirtileri, ülkemizde görülen ilk vakaların ardından daha sık araştırılmaya başlandı. Avrupa ülkelerinde vaka ve ölüm sayısının düzenli olarak artış göstermesi paniğe sebep olurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsten korunmanın mümkün olduğunu, sıfır temas kuralına uyup kendimizi izole ettiğimiz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağımızın altını çizdi. Peki Corona virüs belirtileri nelerdir? nasıl bulaşır? İşte Corona (korona) virüsü ile alakalı merak edilen detaylar…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş başlıyor. Ardından kuru öksürük şikayetleri gözleniyor. Bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor.

Çin'de bazı hastaların hastanede uzun süreli tedavi altına alınması gerekmişti.

Ancak şu an eldeki bilgiler sadece hastaneye kaldırılan ağır hastaların yaşadıklarıyla sınırlı. Virüse yakalanıp daha hafif bir şekilde atlatan olup olmadığı konusunda detaylı bir bilgi henüz yok.

Koronavirüs orta derece soğuk algınlığından, ölüme varacak semptomlara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

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Corona virüsü belirtileri ne zaman başlar? Corona virüsü belirtileri ve korunma yolları nelerdir?
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