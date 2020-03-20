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virüs en kolay böyle bulaşıyor! Bu yöntemle yüzünüze dokunmayı durdurun

Uzmanlar virüsün en çok buruna ve göze dokunulduğu için bulaştığını açıkladı. Günlük hayatta corona virüse karşı önlemler alsak da farkında olmadan yüzümüze dokunabiliyoruz. İnsanların sürekli ellerini yüzüne götürmesinin psikolojik olduğunu söyleyen Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, “Doğduğumuzdan beri ellerimizi yüzümüze götürüyoruz. İnsanlar özellikle stres verici bir ses duydukları ya da görüntü gördüklerinde ellerini burun, yanak ve çenelerine götürüyor” dedi.Bu yöntem sayesinde ellerinizi yüzünüze dokunmayı azaltıp corona virüse karşı riskinizi azaltabilirsiniz. İşte o yöntem...

DHA Sağlık
Giriş Tarihi: 20.3.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 16:03 ABONE OL
Corona virüs en kolay böyle bulaşıyor! Bu yöntemle yüzünüze dokunmayı durdurun

Ellerin sık sık yüze götürülmesine yönelik birçok araştırma olduğunu belirten Psikolog Dila Özçelik, "Almanya'da yapılan bir araştırma, insanların özellikle stres verici bir ses duydukları ya da görüntü gördüklerinde ellerini burun, yanak ve çenelerine götürme sayılarının arttığını göstermektedir. Böylece kişilerin ellerini yüzlerine götürme alışkanlıkları, duygularını düzenlemelerine yardımcı oluyor şeklinde yorumlanmaktadır. Benzer bir şekilde elleri yüze götürmenin duyguları düzenlemeye çalışmakla alakalı olduğu evrimsel çalışmalarla da desteklenmiş olan bir önermedir" diye konuştu.

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Corona virüs en kolay böyle bulaşıyor! Bu yöntemle yüzünüze dokunmayı durdurun
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