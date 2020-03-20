Corona virüs en kolay böyle bulaşıyor! Bu yöntemle yüzünüze dokunmayı durdurun

Ellerin sık sık yüze götürülmesine yönelik birçok araştırma olduğunu belirten Psikolog Dila Özçelik, "Almanya'da yapılan bir araştırma, insanların özellikle stres verici bir ses duydukları ya da görüntü gördüklerinde ellerini burun, yanak ve çenelerine götürme sayılarının arttığını göstermektedir. Böylece kişilerin ellerini yüzlerine götürme alışkanlıkları, duygularını düzenlemelerine yardımcı oluyor şeklinde yorumlanmaktadır. Benzer bir şekilde elleri yüze götürmenin duyguları düzenlemeye çalışmakla alakalı olduğu evrimsel çalışmalarla da desteklenmiş olan bir önermedir" diye konuştu.