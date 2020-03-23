Maden suyu tüketiminin corona virüsten koruduğu ortaya çıktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Son yapılan açıklamaya göre maden suyunun içince bulunan mineraller sayesinde vücut direnci artarak corona virüse karşı etkili olabiliyor.

Maden suyu bağışıklığı corona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirir mi? | Video

KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN...

Dr. Ali Kasım Hacim, koronavirüsten korunmak adına etkili bir beslenme programı izlenmesi gerektiğini söyledi. Öncelikle evde bulunulan süre içerisinde sabah erken saatlerde uyanılmasının önemli olduğunu belirten Dr. Hacim, "Dolayısıyla her zaman yaptığımız gibi erkenden uyanacağız, protein ve C vitamini ağırlıklı kahvaltı yapmalıyız. Dengeli beslenmeliyiz ve uykumuza dikkat etmeliyiz. 8 saat uyumamız gerekiyor. Ayrıca meyve tüketimini de şeker içerdiği için gündüz saatlerinde tüketmeliyiz. Şeker bağımlılık yapan bir maddedir. Saf olarak şeker tüketmeyelim, lifli şeker tüketelim. En iyi lifli şeker tüketimini de doğal meyve ve sebzelerdir. Yani portakal suyunu değil, portakalın kendisini tüketelim" dedi.

