Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Corona virüsü sivrisinek aracılığıyla bulaşır mı?

Corona virüse karşı önlemler ve tedbirler alınmaya devam ediyor. Birçok vatandaş corona virüsüne karşı koruma yöntemlerini araştırıyor. Corona virüsü ile ilgili son merak edilen bilgi sivrisineklerin corona virüsü taşyıp taşımadığı ile ilgili oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün son dakika yaptığı açıklamaya göre corona virüsü sivrisinekler aracılığıyla bulaşmıyor. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün son dakika açıklaması...

CORONA VİRÜSÜ SİVRİSİNEK ARACILIĞIYLA BULAŞIR MI?

Havaların ısınmasıyla birlikte sıtma, sindbis, sarıhumma, dang humması, zika, Batı Nil virüsü gibi birçok hastalığın taşıyıcısı olan sivrisineklerin koronavirüs taşıyıp taşımayacağı şu sıralara tüm dünyada insanların merak ettiği konuların başında geliyor.