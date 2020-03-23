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Haberler Sağlık Haberleri Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Corona virüsü sivrisinek aracılığıyla bulaşır mı?

haberi: açıkladı! aracılığıyla bulaşır mı?

'in Wuhan kentinden çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Uzmanlar vatandaşları hijyen ve başka vatandaşlarla mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Şimdiye kadar 350 bin kişinin hastalanmasına ve 15 bin kişinin de ölümüne sebep olana korku salmaya devam ediyor. Vatandaşlar corona virüsle ilgili merak ettiklerini araştırmaya devam ediyor. Yazın yaklaşmasıyla beraber ortaya çıkan taşır mı? Corona virüsü sivrisinekler vasıtasıyla kan yoluyla bulaşır mı? coronav virüsün yoluyla bulaşıp bulaşmadığına yönelik açıklaması yaptı. İşte Dünya Örgütü'nün sivrisinek ile ilgili son dakika açıklaması...

Giriş Tarihi: 23.3.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 17:36 ABONE OL
Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Corona virüsü sivrisinek aracılığıyla bulaşır mı?

Corona virüse karşı önlemler ve tedbirler alınmaya devam ediyor. Birçok vatandaş corona virüsüne karşı koruma yöntemlerini araştırıyor. ile ilgili son merak edilen bilgi sivrisineklerin corona virüsü taşyıp taşımadığı ile ilgili oldu. 'nün yaptığı açıklamaya göre corona virüsü aracılığıyla bulaşmıyor. İşte Dünya Örgütü'nün son dakika açıklaması...

CORONA VİRÜSÜ SİVRİSİNEK ARACILIĞIYLA BULAŞIR MI?

Havaların ısınmasıyla birlikte sıtma, sindbis, sarıhumma, dang humması, zika, Batı Nil virüsü gibi birçok hastalığın taşıyıcısı olan sivrisineklerin taşıyıp taşımayacağı şu sıralara tüm dünyada insanların merak ettiği konuların başında geliyor.

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Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Corona virüsü sivrisinek aracılığıyla bulaşır mı?
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