Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Virüs havada asılı kalıyor mu?

TÜRKİYE OLARAK EN BAŞINDAN BERİ ÇOK ÖNLEM ALDIK

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Bilim Kurulu'nda halkın alacağı önlemlerden tedaviye kadar bütün her şeyi konuştuklarını söyledi. Prof. Dr. Yamanel, "Dünya geneline baktığımızda bu hastalıkta ölüm, her 100 kişiden 3,5-4 kişi arasında değişiyor. Biz Türkiye olarak en başından beri çok önlem aldık. Ve o yüzden de zaten 3 aylık bir zaman kazandık ve bütün dünyaya bakarak bir tecrübemiz oldu. Hem yayılmasını engellemek açısında hem tedavi açısından büyük bir tecrübe kazandık. Bunu da yine Sağlık Bakanlığı'nın bir başarısı olarak söyleyebiliriz" dedi.