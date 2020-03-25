Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Virüs havada asılı kalıyor mu?

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! havada asılı kalıyor mu?

Corona virüsü korku salmaya devam ediyor. Birçok kişi corona virüsü salgını ile ilgili merak ettiklerini araştırıyor. Peki dünyada birçok kişinin ölümüne sebep olan havada asılı kalıyor mu? Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, ''Bu virüsün havayla pek ilgisi yok. Çünkü bu damlacık yoluyla kişiden kişiye bulaşabilen bir enfeksiyon. Her zaman söylediğimiz gibi burada izolasyon çok önemli. 'Evde Kal' mesajını her zaman ve her yerde vermemiz gerekiyor'' dedi.

DHA Sağlık
Giriş Tarihi: 25.3.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 13:00 ABONE OL
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Virüs havada asılı kalıyor mu?

TÜRKİYE OLARAK EN BAŞINDAN BERİ ÇOK ÖNLEM ALDIK

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Bilim Kurulu'nda halkın alacağı önlemlerden tedaviye kadar bütün her şeyi konuştuklarını söyledi. Prof. Dr. Yamanel, "Dünya geneline baktığımızda bu hastalıkta ölüm, her 100 kişiden 3,5-4 kişi arasında değişiyor. Biz Türkiye olarak en başından beri çok önlem aldık. Ve o yüzden de zaten 3 aylık bir zaman kazandık ve bütün dünyaya bakarak bir tecrübemiz oldu. Hem yayılmasını engellemek açısında hem tedavi açısından büyük bir tecrübe kazandık. Bunu da yine Bakanlığı'nın bir başarısı olarak söyleyebiliriz" dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Virüs havada asılı kalıyor mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA