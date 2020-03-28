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salgınının sağlığını da olumsuz etkilediği ortaya çıktı

Dünyanın birçok ülkesini etkisini altına alan ve ölümle sonuçlanan yeni tip virüsün (Kovid-19) korku salmaya devam ediyor. Birçok vatandaş salgınına karşı önlemlerini alarak evde izolasyon dönemine geçti. Bunun yanı sıra corona virüse karşı araştırmalar yapılıyor. Son yapılan araştırmaya göre koronavirüsün fonksiyonlarını da olumsuz etkilediği belirtildi. Korona virüs vaka değerlendirmeleri arttıkça hastalığın şiddetini arttıran bazı durumların da tespit edildiğini, bu durumlardan en önemlilerinin altta yatan diğer kronik hastalıklar beyin ve beyin sapı tutulumu ile ilişkili nörolojik bulguların varlığı olduğunu kaydetti. İşte detaylar...

AA Sağlık
Giriş Tarihi: 28.3.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 11:50 ABONE OL
Koronavirüs salgınının beyin sağlığını da olumsuz etkilediği ortaya çıktı

VİRÜSÜN BEYİN FONKSİYONLARINI ETKİLEMESİ SONUCU...

Doç. Dr. Ömer Karadaş,yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) vaka sayısı arttıkça hastalığın klinik öneminin ve virüs ile ilişkili bozuklukların daha iyi anlaşılacağını belirtti.

Öksürük, ateş, nefes darlığı belirtileriyle ortaya çıkan virüsün fonksiyonlarını etkilediğine işaret eden Karadaş, "Virüsün beyin fonksiyonlarını etkilemesi sonucu baş ağrısı, baş dönmesi, beyin damar hastalıkları, bilinç bozuklukları, yürüme bozuklukları, epilepsi, nevralji ağrıları, duyu kayıpları ve kas ağrısı başta olmak üzere iskelet kası ile ilişkili bulgular ortaya çıkabilmektedir." dedi.

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Koronavirüs salgınının beyin sağlığını da olumsuz etkilediği ortaya çıktı
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