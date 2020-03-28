Koronavirüs salgınının beyin sağlığını da olumsuz etkilediği ortaya çıktı

VİRÜSÜN BEYİN FONKSİYONLARINI ETKİLEMESİ SONUCU...

Doç. Dr. Ömer Karadaş,yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) vaka sayısı arttıkça hastalığın klinik öneminin ve virüs ile ilişkili bozuklukların daha iyi anlaşılacağını belirtti.

Öksürük, ateş, nefes darlığı belirtileriyle ortaya çıkan korona virüsün beyin fonksiyonlarını etkilediğine işaret eden Karadaş, "Virüsün beyin fonksiyonlarını etkilemesi sonucu baş ağrısı, baş dönmesi, beyin damar hastalıkları, bilinç bozuklukları, yürüme bozuklukları, epilepsi, nevralji ağrıları, duyu kayıpları ve kas ağrısı başta olmak üzere iskelet kası ile ilişkili bulgular ortaya çıkabilmektedir." dedi.