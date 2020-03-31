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Virüsleri öldüren gribi yok eden süper besin...

Soğuyan havalarla artan gribal enfeksiyonlar ilaçlarla geçse de doğanın sunduğu mucizevi besinlerden de faydalanmak birçok rahatsızlığın daha kısa sürede geçmesini sağlıyor. Gripten hem korunmak hem var olan rahatsızlıkları hafif bir şekilde atlatmak için bitki çaylarıyla beslenmemize takviye yapmamız gerekiyor. İşte bakterileri ve virüsleri öldüren muhteşem besinler...

Giriş Tarihi: 31.3.2020 08:11 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 08:15 ABONE OL
Virüsleri öldüren gribi yok eden süper besin...

Beslenme ve diyet uzmanı Semahat Burcu Sel, soğuk algınlığı durumunda tüketilmesi gereken besinlerle ilgili bilgiler verdi.

ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA ENERJİ ALIMI DAHA FAZLA OLMALI

Enfeksiyon hastalıklarında genel olarak vücudun enerji gereksinimi artmaktadır. Çünkü ateş bu hastalıklarda sık görülen bir bulgudur. Vücut ısısının 1 derece yükselmesi ise bazal metabolizma hızında %10-12 oranında bir artış getirmektedir. Bu yüzden enerji alımı normalden biraz daha fazla olmalıdır. Ancak aşırı beslenmenin de solunum yükünü artırdığı unutulmamalıdır.

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Virüsleri öldüren gribi yok eden süper besin...
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