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Virüsleri öldüren gribi yok eden süper besin... Soğuyan havalarla artan gribal enfeksiyonlar ilaçlarla geçse de doğanın sunduğu mucizevi besinlerden de faydalanmak birçok rahatsızlığın daha kısa sürede geçmesini sağlıyor. Gripten hem korunmak hem var olan rahatsızlıkları hafif bir şekilde atlatmak için bitki çaylarıyla beslenmemize takviye yapmamız gerekiyor. İşte bakterileri ve virüsleri öldüren muhteşem besinler...

Giriş Tarihi: 31.3.2020 08:11 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 08:15 ABONE OL