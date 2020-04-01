Son dakika corona virüsü belirtilerinde yeni gelişme! Corona virüsü belirtileri insan vücudunda gün gün kendini böyle gösteriyor!

Corona virüsü belirtileri ile ilgili gelen son dakika haberi dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının önemini adeta gözler önüne serdi. Salgının izlerini takip eden bilim insanları çalışmalarına devam ederken salgına dair yeni hayati bulgular tespit ediyor. Gelen son açıklamada koronavirüs semptomlarının sadece ateş ve kuru öksürük değil aynı zamanda koku ve tat duyusunda da kayba neden olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda virüsün insan vücudunu gün gün nasıl ele geçirdiğine değinen uzmanlar salgının ilk günlerde sadece soğuk algınlığı semptomları gösterdiği ancak sonrasında solunum yollarına yerleşerek kişilerin nefes darlığı ile karşı karşıya kalmasına neden olduğunu bildirdi. Corona virüsü belirtileri en belirgin semptomu yüksek ateş olarak gözlemlense de aslında ilk günlerde bu semptomları fark etmek oldukça zor. İşte uzmanların araştırmaları sonucunda elde edilen bilgiler ve gün gün corona virüsü belirtileri…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ GÜN GÜN KENDİNİ BÖYLE GÖSTERİYOR!

Milyonlarca insan bu ölümcül virüs hakkında bilgi sahibi olmak isterken bilim insanları salgının izlerini takip etmeye ve yeni bulgular keşfetmeye devam ediyor. Bu salgın insan vücudunda ateş, baş ağrısı, ishal, boğaz ağrısı, kuru öksürük gibi semptomlarla kendini gösteriyor.

İşte ölümcül salgın corona virüsü belirtileri ve gün gün insan vücudundaki semptomları…