Corona virüs salgınının hızla yayıldığı New York kentinde doktorlar isyan etti

Amerika'nın New York kentinde doktorlar ve hemşireler durmadan çalışıyor. Hastaneler dolup taşmakta. Kentteki doktorlar yaşadıklarını bakın nasıl anlatıyor.

İLAÇLAR TÜKENİYOR

"Ben New York'tan bir acil tıp uzmanıyım. Bu videoyu Kovid -19'un ne kadar ciddi olduğunu anlamanız için New York'taki arkadaşlarımla birlikte yapıyorum. Sizi güvende ve evde kalmaya teşvik etmek ve size New York'ta neler olduğunda dair fikir vermek için yapıyorum. Böylece bunu ciddiye alırsınız.

Hastanelerde ilaçlar tükeniyor. Bazı hastanelerde çalışanları ya da hasta yakınlarının giyebileceği koruyucu kıyafetler yok. İlacımız, ekipmanlarımız bitiyor. Kovid-19 hastalarının gerçekten ihtiyaç duyduğu oksijenimiz bitiyor."

Son dakika: ABD'li doktor kan donduran corona virüsü ölüm anını anlattı "Akciğerlerinizin sıvıyla dolduğunu..." | Video

AMERİKALI DOKTOR DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN MİLYONLARCA İNSANI İŞTE BÖYLE UYARDI:

Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayıları hızla artıyor. Ülkede salgının merkezi olarak görülen New York için artık yeni Wuhan benzetmesi yapılıyor. New Yorklu doktorlar ise halkı bilinçlendirebilmek için sosyal medya üzerinden videolar paylaşıyor.

"KİMİN DURUMUNUN İYİYE GİDECEĞİNİ KİMİN GİTMEYECEĞİNİ BİLMİYORUZ"

"Çok sayıda insan yalnızca hafif semptomları gösteriyor. O semptomları gösterirken dışarı çıkıyorlar. Bu hastalığın problemi bu, çünkü hafif semptomları olanlar hastalığı yayıyor. Ciğerlerinizin sıvıyla dolduğunu ve boğulduğunuzu hayal edin. Boğulma noktasına geldiğinizde hayatta kalmak için solunum cihazına ihtiyacınız oluyor. Bu ekipman giderek azalıyor. Kimin durumunun iyiye gideceğini kimin gitmeyeceğini bilmiyoruz."

AMERİKALI DOKTORLAR DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR KONUSUNDA DA UYARILARDA BULUNUYOR:

" Dikkat çekmek istediğimiz nokta, herkesin yalnızca yaşlıların bu hastalıktan etkilendiğini düşünmesi. Bu doğru değil. Her gün buraya bu hastalıktan ciddi derecede etkilenmiş gençler geliyor. Nefes alabilmeleri için onları solunum cihazına bağlamamız gerekiyor. "

New York'taki görev yapan doktorlar endişeli. Kentteki hastanelerin kapasitesi yetersiz. Gerekli ekipmanlar da eksik. Vakaların bu şekilde akmaya devam etmesi halinde New Yorklu doktorlar ne yapacaklarını bilemiyor.

