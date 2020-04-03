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sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

Dünyada etkisini gösteren hızla yayılmaya devam ediyor. 'de de vatandaşlar evden izolasyon dönemine geçerek corona virüs salgınına karşı korunmak için çaba gösteriyor. Uzmanlar corona virüse karşı bağışıklık sisteminin ve hijyenin önemli olduğuna dair uyarılar yaptı. Araştırmalar sonucunda akciğerleri hedef alarak solunum sıkıntısına neden olan corona virüsün başka bir organı etkilediği de ortaya çıktı. Prof. Dr. Ahmet Akgül konu ile ilgili bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 3.4.2020 08:01 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 08:27 ABONE OL
Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

Etkisini sürdüren ve hızla yayılan salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Son yapılan açıklamaya göre corona virüsün bir organı daha etkilediği ortaya çıktı. İşte Prof. Dr. Ahmet Akgül'ün açıklamaları...

KALP KASLARINDA DA HASAR OLUŞUYOR

Prof. Dr. Ahmet Akgül, tedavisi gören kişilerin sadece akciğerlerinde değil kaslarında da hasar oluştuğunu ifade etti.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Kurucu Şefi Prof. Dr. Ahmet Akgül, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yalnızca yetmezliğine değil kalp yetmezliğine de neden olduğunu ifade etti.

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Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!
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