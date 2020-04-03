Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

Etkisini sürdüren ve hızla yayılan corona virüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Son yapılan açıklamaya göre corona virüsün bir organı daha etkilediği ortaya çıktı. İşte Prof. Dr. Ahmet Akgül'ün açıklamaları...

KALP KASLARINDA DA HASAR OLUŞUYOR

Prof. Dr. Ahmet Akgül, koronavirüs tedavisi gören kişilerin sadece akciğerlerinde değil kalp kaslarında da hasar oluştuğunu ifade etti.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Kurucu Şefi Prof. Dr. Ahmet Akgül, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yalnızca akciğer yetmezliğine değil kalp yetmezliğine de neden olduğunu ifade etti.