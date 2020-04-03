Ünlü Prof. Dr. Nuriye Fışgın’dan son dakika çarpıcı corona virüs açıklaması! Vücuda alınan virüs miktarına göre en ciddi belirtisi...

Corona virüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ettikçe merak edilen sorular da artıyor. Corona virüs ile ilgili en çok merak edilen konuların başında belirtileri geliyor. Corona virüsün kişiden kişiye farklı belirtiler göstermesi kaygı düzeyini de artırıyor. Ünlü Prof. Dr. Nuriye Fışgın, corona virüsle ilgili merak edilen soruları yanıtlarken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Corona virüsün en ciddi belirtisinin nefes darlığı olduğunu belirten Prof. Dr. Fışgın, griple olan benzerliklerine de dikkat çekti. . Bağışıklık sisteminin önemini vurgulayan Prof. Dr. Fışgın vitamin takviyeleriyle ilgili de uyarılarda bulundu.

KORONAVİRÜSÜN İLK BELİRTİSİ TAM OLARAK NEDİR? BELİRTİNİN KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞME SEBEBİ NEDİR?

Koronavirüs, alındıktan sonra ortalama 5-6 gün içinde belirtiler ortaya çıkabilir. Ancak enfeksiyon belirtisiz de görülebilir. Çok farklı belirtiler tanımlansa da, ateş, kuru öksürük en sık belirtiler arasındadır. Hastalık genellikle boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, halsizlik ve kas-eklem ağrısı ile başlayabilir. Bazı hastalarda koku ve tat alamama bildirilmiştir. Özellikle çocuklarda ishal ön planda görülebilir. En ciddi belirtisi nefes darlığıdır. Kişilerin bağışıklık sisteminin verdiği yanıt ve alınan virüs miktarı belirtilerde farklılıklara neden olabilir.