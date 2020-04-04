Evde kal, hareketsiz kalma

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs Covid-19'a karşı alınacak en önemli önlemlerden birisi evden çıkmamak. Evde kalma süreci uzadıkça insanlar rutin hayatlarında yaptığı birçok eylemden uzaklaşmış oluyor. Özellikle düzenli spor yapanlar, bisiklet kullananlar, dışarıda koşu-yürüyüş yapanlar, yüzenler, pilates yapanlar için hareketsiz ev yaşamının getireceği eksiler can sıkabiliyor. Bu durum vücuda getirdiği olumsuzlukların yanı sıra psikolojiyi de olumsuz etkiliyor. İşte uzmanların önerileri:



DÜZENLİ EGZERSİZ ŞART

Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk;

Bu dönemde evdeki hareketsiz yaşamın getirdiği kilo alma, kas-eklem ağrıları, vücutta hamlaşma ve psikolojik çöküntülerin etkilerini en aza indirmek için düzenli hafif egzersizler yapılmalıdır.

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FAZLA KİLOYA KARŞI 9 ÖNERİ

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri'nden Uzman Klinik Psikolog, Uzman Diyetisyen Merve Öz :

* Güne mutlaka kahvaltı ile başlayın: Kahvaltı uzun süre açlık sonucunda kan şekerinin düşmesine bağlı yaşanabilecek gerginlik, sinirlilik, uyku hali gibi yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek durumların yaşanmasını önlediği gibi güne zinde ve enerjik başlamayı sağlıyor.

* Ara öğün yapmayı ihmal etmeyin: Ara öğünlü beslenme düzenin kan şekerinin düzenli gitmesi ve metabolizmanın hızlı çalışması açısından önemli.

* Yüksek kalorili atıştırmalıklar yerine sağlıklı atıştırmalıklar tercih edin: "Evimize sağlıksız, paketlenmiş, yüksek kalorili yiyecek almayın. Tatlı tüketmek istediğinizde, meyve tüketebilirsiniz. Meyve yeterli olmuyorsa meyve şekeri ile tatlandırılmış tatlılar tüketebilirsiniz."

* Fazla değil, yeterli karbonhidrat tüketin: Miktarını kaçırmadığımız sürece karbonhidratlar tüketilebilir. En kaliteli karbonhidratın sağlı bir unla hazırlanmış ekmek.

* Sebze ve meyve tüketimine dikkat edin: Günde 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmek gerekiyor.

* Günde en az 2-3 porsiyon süt ve süt ürünleri tüketin

* Su içmeyi ihmal etmeyin

* Egzersiz yapın

* Duygusal açlığınızı fark edin: Duygusal açlığınızı fark ettikten sonra önlemini almanız gerekecektir. Duygusal açlığınızı tespit ettikten sonra kendinizi yemekle meşgul etmek yerine sizi mutlu edecek başka uğraşlar bulmalısınız: Kahve içmek, kitap okumak, müzik dinlemek, dans etmek, film izlemek, bu uğraşlardan olabilir.

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